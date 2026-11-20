Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no km 81+900 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga, em Biritiba Mirim, na manhã desta sexta-feira (20). Segundo informações do Policiamento Rodoviário, o motociclista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu lateralmente contra um automóvel. Com o impacto, a motocicleta tombou.
A ocorrência foi atendida pelo Policiamento Rodoviário em parceria com a Concessionária Novo Litoral (CNL), a partir das 6h01, no sentido norte da rodovia. Uma pessoa sofreu fratura no braço e apresentava suspeita de fratura na perna.
Durante o atendimento, a faixa sul, no sentido litoral, ficou temporariamente interditada. Para manter a circulação de veículos, foi implantada uma operação reversível, monitorada pelas equipes operacionais da concessionária. O trecho foi totalmente liberado às 7h54.
Ainda de acordo com o Policiamento Rodoviário, o condutor da motocicleta se recusou a realizar o teste do etilômetro. Diante disso, foram adotadas as medidas administrativas e legais cabíveis.
A CNL informou que, em razão do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, os 212 quilômetros do corredor rodoviário administrado pela concessionária devem receber cerca de 1,4 milhão de veículos. A empresa orienta os motoristas a planejarem os deslocamentos, verificarem as condições dos veículos, respeitarem a sinalização e manterem distância segura dos demais veículos.