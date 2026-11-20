Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no km 81+900 da Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga, em Biritiba Mirim, na manhã desta sexta-feira (20). Segundo informações do Policiamento Rodoviário, o motociclista perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu lateralmente contra um automóvel. Com o impacto, a motocicleta tombou.

A ocorrência foi atendida pelo Policiamento Rodoviário em parceria com a Concessionária Novo Litoral (CNL), a partir das 6h01, no sentido norte da rodovia. Uma pessoa sofreu fratura no braço e apresentava suspeita de fratura na perna.

Durante o atendimento, a faixa sul, no sentido litoral, ficou temporariamente interditada. Para manter a circulação de veículos, foi implantada uma operação reversível, monitorada pelas equipes operacionais da concessionária. O trecho foi totalmente liberado às 7h54.