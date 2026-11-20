A terceira Operação Fronteiras Seguras de 2026 mobilizou equipes de nove municípios nessa quinta-feira (19), véspera do feriado nacional da Consciência Negra. Promovida pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), por meio da Câmara Técnica de Segurança, a ação reuniu 203 guardas municipais e 95 viaturas das Guardas Civis Municipais, com o apoio de seis agentes de trânsito e três viaturas.



A operação abordou 312 pessoas, 236 veículos e registrou 32 infrações de trânsito. Foram apreendidos 21 veículos, entre eles seis motocicletas, além de 1.085 porções de entorpecentes e R$ 344 em dinheiro. Houve ainda uma prisão em flagrante, a captura de uma pessoa procurada pela Justiça, o registro de um ato infracional relacionado ao tráfico de drogas e a recuperação de uma bicicleta furtada.



O coordenador da Câmara Técnica de Segurança do Condemat+ e secretário de Segurança de Mogi das Cruzes, coronel Gilberto Ito, destaca que o planejamento compartilhado ajuda a organizar a atuação das equipes nas áreas de circulação entre os municípios.



“Foi mais uma ação importante que realizamos de forma conjunta com os municípios da região. O saldo foi muito positivo e mostrou a força dessa integração. Quando as Guardas planejam juntas, conseguimos coordenar o patrulhamento e trocar informações durante a operação. Os resultados de cada edição também nos ajudam a definir onde reforçar a presença das equipes nas próximas ações”, afirma o coronel.



A Operação Fronteiras Seguras é uma iniciativa do Condemat+ que articula as Guardas Civis Municipais em ações conjuntas de patrulhamento preventivo e fiscalização nas divisas. O objetivo é prevenir delitos e ampliar a segurança de quem circula entre os municípios da região.