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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Acidente

Motociclista morre após acidente em Santa Isabel

Segundo a SSP, uma jovem de 18 anos que também estava no veículo permaneceu internada

24 agosto 2026 - 09h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
O caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Santa IsabelO caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Santa Isabel - (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem, de 33 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na madrugada desta sexta-feira (21), no bairro Vila Osíris, em Santa Isabel. Na chegada da Polícia Militar ao local, os dois ocupantes da moto já haviam sido socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatada a morte do homem. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma jovem de 18 anos que também estava no veículo permaneceu internada. Não houve testemunhas do acidente.

A perícia e o IML foram acionados e o caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Santa Isabel, que realiza diligências para esclarecer os fatos.

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