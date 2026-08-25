Motociclista morre após acidente em Santa Isabel

Um homem, de 33 anos, morreu após sofrer um acidente de moto na madrugada desta sexta-feira (21), no bairro Vila Osíris, em Santa Isabel. Na chegada da Polícia Militar ao local, os dois ocupantes da moto já haviam sido socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi constatada a morte do homem.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), uma jovem de 18 anos que também estava no veículo permaneceu internada. Não houve testemunhas do acidente.

A perícia e o IML foram acionados e o caso foi registrado como morte suspeita e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor na Delegacia de Santa Isabel, que realiza diligências para esclarecer os fatos.