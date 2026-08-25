Servidor de Poá é preso após dirigir bêbado e bater em ônibus em Itaquá

Um servidor público de Poá foi preso após dirigir bêbado e colidir contra um ônibus, na Rua Arujá, em Itaquaquecetuba. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ele fugiu do local e as equipes deram início ao acompanhamento, até que o detiveram.

Os policiais perceberam sinais de alteração da capacidade psicomotora, e o homem se recusou a fazer o teste do etilômetro e a fornecer material para exame de sangue. O veículo conduzido por ele foi apreendido.

O homem foi preso por embriaguez ao volante, fuga do local de acidente, desobediência e desacato, permanecendo à disposição da Justiça. O caso foi registrado na Delegacia de Itaquaquecetuba.

A Prefeitura de Poá informou, em nota, que toma conhecimento da ocorrência envolvendo um servidor municipal, registrada fora do município, fora do horário de trabalho e com veículo particular. A administração disse aguardar informações oficiais das autoridades competentes para avaliar e adotar, se cabíveis, as medidas previstas na legislação municipal.