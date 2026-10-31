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Região

Dia de Finados é importante data católica, diz padre Luis Hidalgo

31 outubro 2026 - 11h00 Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
PADRE LUIS HIDALGO Falou da importância da data PADRE LUIS HIDALGO Falou da importância da data - (Foto: Isabela Oliveira/DS)

O Dia de Finados é um feriado nacional instituído pela igreja Católica e será comemorado nesta segunda-feira (2). “Na fé católica acreditamos, segundo os ensinamentos de nosso senhor Jesus, que depois da vida neste mundo, começa a vida verdadeira junto com Deus. Por isso rezamos pela alma daqueles que ainda não chegaram ao céu”, relatou o Padre Luis Alberto Hidalgo sobre a importância do dia para a fé católica.

“Este dia é um momento oportuno para rezar pelas almas que já faleceram e ainda não entraram no céu, mas que estão se preparando por meio de uma purificação no purgatório para começar a morar junto com Deus. É por este motivo que a Igreja Católica realiza esta celebração, para ajudar os nossos irmãos já falecidos por meio das nossas orações, para que logo possam viver felizes nas moradas eternas junto com Deus”, complementou Luis Hidalgo.

Questionado sobre qual reflexão se faz sobre o dia, Hidalgo relembrou os ensinamentos de Jesus. “A reflexão principal é a nossa fé na ressurreição dos mortos, como nos ensina Jesus, e a firme esperança de que pela misericórdia de Deus, possamos alcançar a felicidade eterna. Também para tomar consciência de que nossa vida aqui não é para sempre e que nós devemos nos preparar vivendo bem, segundo os mandamentos de Deus, para que possamos um dia merecer essa graça da salvação”, afirmou.

As principais orientações para os fiéis, é de que ofereçam a missa pelos que já faleceram, visitem os cemitérios onde estão sepultados, levando flores e fazendo orações por eles. Hidalgo deixou uma mensagem para os cristãos. “Olhar com amor e esperança para este dia, já que podemos ajudar com nossas orações aqueles que estão aguardando a nossa caridade. E sempre saber que um dia poderemos nos encontrar nas moradas celestes onde nunca mais haverá morte e nem separação”, finalizou.

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