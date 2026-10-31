Dia de Finados é importante data católica, diz padre Luis Hidalgo

O Dia de Finados é um feriado nacional instituído pela igreja Católica e será comemorado nesta segunda-feira (2). “Na fé católica acreditamos, segundo os ensinamentos de nosso senhor Jesus, que depois da vida neste mundo, começa a vida verdadeira junto com Deus. Por isso rezamos pela alma daqueles que ainda não chegaram ao céu”, relatou o Padre Luis Alberto Hidalgo sobre a importância do dia para a fé católica.

“Este dia é um momento oportuno para rezar pelas almas que já faleceram e ainda não entraram no céu, mas que estão se preparando por meio de uma purificação no purgatório para começar a morar junto com Deus. É por este motivo que a Igreja Católica realiza esta celebração, para ajudar os nossos irmãos já falecidos por meio das nossas orações, para que logo possam viver felizes nas moradas eternas junto com Deus”, complementou Luis Hidalgo.