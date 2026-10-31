Região tem mais 5 mil vagas de estacionamento rotativo; Suzano concentra 1,9 mil

As cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá, Itaquaquecetuba e Biritiba-Mirim somam 5.156 vagas de estacionamento regulamentado. O número considera as vagas informadas pelas prefeituras e distribuídas principalmente pelas regiões centrais dos municípios. Suzano concentra a maior quantidade, com 1,9 mil vagas atualmente.

Em Suzano, todas as vagas estão localizadas na região central, principalmente nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, não há previsão de ampliação temporária. A pasta, no entanto, pode promover alterações na localização das vagas conforme a necessidade, sem aumentar ou reduzir a quantidade total.

Mogi das Cruzes possui 1.472 vagas de estacionamento controlado, distribuídas por vias da região central e do distrito de Braz Cubas. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, qualquer mudança no número de vagas depende de estudos técnicos de viabilidade e de discussão com os setores envolvidos.

Arujá conta com 754 vagas, sendo 29 destinadas gratuitamente a pessoas com deficiência (PCDs), 44 para idosos e uma vaga de curta duração, com permanência de até 15 minutos. Não há previsão de ampliação no momento.