Região tem mais 5 mil vagas de estacionamento rotativo; Suzano concentra 1,9 mil

As cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá, Itaquaquecetuba e Biritiba-Mirim somam 5.156 vagas de estacionamento regulamentado. O número considera as vagas informadas pelas prefeituras e distribuídas principalmente pelas regiões centrais dos municípios. Suzano concentra a maior quantidade, com 1,9 mil vagas atualmente.
Em Suzano, todas as vagas estão localizadas na região central, principalmente nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, não há previsão de ampliação temporária. A pasta, no entanto, pode promover alterações na localização das vagas conforme a necessidade, sem aumentar ou reduzir a quantidade total.
Mogi das Cruzes possui 1.472 vagas de estacionamento controlado, distribuídas por vias da região central e do distrito de Braz Cubas. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, qualquer mudança no número de vagas depende de estudos técnicos de viabilidade e de discussão com os setores envolvidos.
Arujá conta com 754 vagas, sendo 29 destinadas gratuitamente a pessoas com deficiência (PCDs), 44 para idosos e uma vaga de curta duração, com permanência de até 15 minutos. Não há previsão de ampliação no momento.
Em Itaquaquecetuba, são 741 vagas regulamentadas. A Prefeitura informou que a possibilidade de ampliação está em fase de estudos e análise de viabilidade, considerando a demanda, as condições de circulação e a segurança viária.
Já Biritiba-Mirim possui 289 vagas, que incluem espaços de Zona Azul, idosos, PCDs, carga e descarga e motocicletas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, não há perspectiva de aumento temporário. O município utiliza a Zona Azul para promover a rotatividade e ampliar o acesso às vagas para pessoas que frequentam o comércio local.
Em Guararema, a cobrança do estacionamento rotativo está temporariamente suspensa, conforme informou a Prefeitura. Já Salesópolis não possui atualmente sistema de estacionamento rotativo pago ou Zona Azul em operação nas vias públicas.
As prefeituras de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel não responderam o levantamento até o fechamento desta matéria.