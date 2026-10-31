Envie seu vídeo (11) 4745-6900
Menu Busca
sábado 31 de outubro de 2026 Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler Jornal Assine
Jornal Diário de Suzano
Envie seu vídeo (11) 4745-6900
Região

Região tem mais 5 mil vagas de estacionamento rotativo; Suzano concentra 1,9 mil

Levantamento mostra que cinco municípios possuem, juntos, 5.156 vagas regulamentadas

31 outubro 2026 - 09h00 Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Levantamento mostra que cinco municípios possuem, juntos, 5.156 vagas regulamentadas Levantamento mostra que cinco municípios possuem, juntos, 5.156 vagas regulamentadas - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

As cidades de Suzano, Mogi das Cruzes, Arujá, Itaquaquecetuba e Biritiba-Mirim somam 5.156 vagas de estacionamento regulamentado. O número considera as vagas informadas pelas prefeituras e distribuídas principalmente pelas regiões centrais dos municípios. Suzano concentra a maior quantidade, com 1,9 mil vagas atualmente.

Em Suzano, todas as vagas estão localizadas na região central, principalmente nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, não há previsão de ampliação temporária. A pasta, no entanto, pode promover alterações na localização das vagas conforme a necessidade, sem aumentar ou reduzir a quantidade total.

Mogi das Cruzes possui 1.472 vagas de estacionamento controlado, distribuídas por vias da região central e do distrito de Braz Cubas. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito, qualquer mudança no número de vagas depende de estudos técnicos de viabilidade e de discussão com os setores envolvidos.

Arujá conta com 754 vagas, sendo 29 destinadas gratuitamente a pessoas com deficiência (PCDs), 44 para idosos e uma vaga de curta duração, com permanência de até 15 minutos. Não há previsão de ampliação no momento.

Em Itaquaquecetuba, são 741 vagas regulamentadas. A Prefeitura informou que a possibilidade de ampliação está em fase de estudos e análise de viabilidade, considerando a demanda, as condições de circulação e a segurança viária.

Já Biritiba-Mirim possui 289 vagas, que incluem espaços de Zona Azul, idosos, PCDs, carga e descarga e motocicletas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, não há perspectiva de aumento temporário. O município utiliza a Zona Azul para promover a rotatividade e ampliar o acesso às vagas para pessoas que frequentam o comércio local.

Em Guararema, a cobrança do estacionamento rotativo está temporariamente suspensa, conforme informou a Prefeitura. Já Salesópolis não possui atualmente sistema de estacionamento rotativo pago ou Zona Azul em operação nas vias públicas.

As prefeituras de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel não responderam o levantamento até o fechamento desta matéria.

Leia Também

Dia de Finados é importante data católica, diz padre Luis Hidalgo

Dia de Finados é importante data católica, diz padre Luis Hidalgo
Floriculturas vêem vendas para Feriado de Finados com pessimismo

Floriculturas vêem vendas para Feriado de Finados com pessimismo
Em entrevista ao DS, deputados do Alto Tietê listam prioridades na Assembleia Legislativa de SP

Em entrevista ao DS, deputados do Alto Tietê listam prioridades na Assembleia Legislativa de SP
Fórum Regional de Mulheres destaca a importância da escuta e da valorização feminina por meio do teatro

Fórum Regional de Mulheres destaca a importância da escuta e da valorização feminina por meio do teatro
CPTM terá alterações na circulação de trens no feriado prolongado de Finados

CPTM terá alterações na circulação de trens no feriado prolongado de Finados
Veja como vai funcionar o Metrô durante o feriado prolongado de Finados

Veja como vai funcionar o Metrô durante o feriado prolongado de Finados