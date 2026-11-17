O Centro TEA Paulista receberá uma nova unidade em Guarulhos, que atenderá todo o Alto Tietê. A expectativa é realizar mais de 14 mil atendimentos. O anúncio feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), atende aos pedidos feitos pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). A expectativa é iniciar as obras no segundo semestre de 2027.
O espaço é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo articular, qualificar e ampliar o atendimento às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em todo o estado. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) – responsável pela coordenação do projeto do Estado -, relatou que o Alto Tietê contabiliza 14.615 CipTEAs emitidas desde o início da atual gestão estadual, em 2023. “Esse número é apenas uma referência para avaliar a demanda potencial pelos serviços, mas o número de atendimentos tende a ser bem superior”, declarou.
Para a execução, o Governo de São Paulo firmou um contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para a elaboração de um projeto arquitetônico padrão, que servirá de referência para a construção das futuras unidades.
Projeto arquitetônico sai no 1º semestre
A SEDPcD informou em nota, que no primeiro semestre de 2027, ocorrerá a elaboração do projeto arquitetônico pela CDHU. Paralelamente, a SEDPcD dialogará com a Prefeitura de Guarulhos para identificar o terreno onde será instalada a unidade. Após a conclusão do projeto, serão realizadas as etapas de aprovação da construção pelos órgãos competentes e de licitação da obra, juntamente com o prazo de execução e o custo. A expectativa é iniciar as obras no segundo semestre de 2027.
A previsão de entrega da unidade dependerá do cronograma de execução estabelecido. O equipamento foi concebido para atuar em quatro eixos; acolhimento: atendimento a pessoas autistas, mães atípicas e demais familiares, com serviços como psicoterapia breve, mediação, orientação jurídica, apoio à empregabilidade e ao empreendedorismo, oficinas terapêuticas, salas de escuta, rodas de conversa e atividades de motricidade e esportes; pesquisa: desenvolvimento de estudos em parceria com universidades; apoio às prefeituras e entidades: suporte ao desenvolvimento de políticas públicas e projetos para fortalecer a rede de proteção e atendimento às pessoas autistas; qualificação profissional: capacitação de servidores públicos estaduais e municipais de toda a região.
Para acessar os serviços, é possível procurar atendimento presencial nas unidades ou entrar em contato pelos canais do Centro TEA Paulista. Telefone: 0800 606 0166 e e-mail: centroteapaulista@sp.gov.br. Os atendimentos funcionam 24 horas por dia. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18h, as chamadas são direcionadas às unidades de São Paulo e Bauru. Das 18 às 8h, bem como nos fins de semana e feriados, o atendimento é realizado remotamente, por telefone ou videoconferência. Todos os serviços são gratuitos.