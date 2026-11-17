O Centro TEA Paulista receberá uma nova unidade em Guarulhos, que atenderá todo o Alto Tietê. A expectativa é realizar mais de 14 mil atendimentos. O anúncio feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), atende aos pedidos feitos pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+). A expectativa é iniciar as obras no segundo semestre de 2027.

O espaço é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo e tem como objetivo articular, qualificar e ampliar o atendimento às pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista) em todo o estado. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) – responsável pela coordenação do projeto do Estado -, relatou que o Alto Tietê contabiliza 14.615 CipTEAs emitidas desde o início da atual gestão estadual, em 2023. “Esse número é apenas uma referência para avaliar a demanda potencial pelos serviços, mas o número de atendimentos tende a ser bem superior”, declarou.

Para a execução, o Governo de São Paulo firmou um contrato com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) para a elaboração de um projeto arquitetônico padrão, que servirá de referência para a construção das futuras unidades.