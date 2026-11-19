O acesso à rodovia SP-066 (Rodovia João Afonso de Souza Castellano), no sentido Itaquaquecetuba, passará por alterações no trânsito para a continuidade das obras do Complexo Viário do Alto Tietê a partir deste domingo, 22 de novembro. Com a mudança, o trecho estará parcialmente interditado tanto para quem trafega pela Estrada Padre Eustáquio, em Poá, quanto para o motorista que precisa passar pela rotatória para seguir pela Rodovia Castellano, já que parte do trevo estará interrompido.
Para manter o fluxo sentido Itaquaquecetuba, uma nova via de ligação será liberada e os condutores deverão seguir as seguintes rotas de desvio:
• Na Estrada Padre Eustáquio: deverá antecipar o trajeto antes de chegar à rotatória, onde haverá um novo acesso que ligará a Padre Eustaquio à Rua Guarapari, fazendo a ligação com a SP-066.
• Rotatória: como o acesso direto pelo trevo estará bloqueado para Itaquaquecetuba, será necessário entrar à direita na Estrada Padre Eustáquio e acessar o novo acesso de ligação com a Rua Guarapari, para também retomar o trajeto na SP-066.
A abertura do novo acesso pela Rua Guarapari integra o projeto de reestruturação viária do Complexo na região. Para orientar os motoristas, haverá placas de sinalização no local e arredores. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção ao circular pelo trecho.