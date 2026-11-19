O acesso à rodovia SP-066 (Rodovia João Afonso de Souza Castellano), no sentido Itaquaquecetuba, passará por alterações no trânsito para a continuidade das obras do Complexo Viário do Alto Tietê a partir deste domingo, 22 de novembro. Com a mudança, o trecho estará parcialmente interditado tanto para quem trafega pela Estrada Padre Eustáquio, em Poá, quanto para o motorista que precisa passar pela rotatória para seguir pela Rodovia Castellano, já que parte do trevo estará interrompido.

Para manter o fluxo sentido Itaquaquecetuba, uma nova via de ligação será liberada e os condutores deverão seguir as seguintes rotas de desvio: