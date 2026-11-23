A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, realiza nesta quinta-feira (26) um processo seletivo com mais de 70 vagas de emprego, em uma ação do Emprega Ferraz em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).
A seleção será realizada no CIC (Centro de Integração da Cidadania), localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. A distribuição de senhas ocorrerá das 8h às 12h, enquanto o início do processo seletivo está previsto para às 8h30.
A iniciativa busca aproximar os trabalhadores das oportunidades disponíveis no mercado, facilitando o acesso aos processos de contratação e incentivando a geração de emprego e renda no município.
O secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, destaca a importância de ações que conectam os trabalhadores às oportunidades profissionais.
“Nosso objetivo é facilitar o acesso da população às oportunidades de emprego, aproximando quem está em busca de uma colocação das empresas que precisam contratar. São mais de 70 vagas disponíveis, e essa é uma oportunidade importante para quem deseja ingressar ou retornar ao mercado de trabalho”, afirmou.
Os interessados devem comparecer ao local dentro do horário de distribuição das senhas para participar do processo seletivo, levar currículo impresso e documento com foto.