A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, realiza nesta quinta-feira (26) um processo seletivo com mais de 70 vagas de emprego, em uma ação do Emprega Ferraz em parceria com o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

A seleção será realizada no CIC (Centro de Integração da Cidadania), localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, no Parque São Francisco. A distribuição de senhas ocorrerá das 8h às 12h, enquanto o início do processo seletivo está previsto para às 8h30.

A iniciativa busca aproximar os trabalhadores das oportunidades disponíveis no mercado, facilitando o acesso aos processos de contratação e incentivando a geração de emprego e renda no município.