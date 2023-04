Das 12 estações da CPTM no Alto Tietê, seis possuem elevadores

Seis das 12 estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos que cortam o Alto Tietê possuem elevadores.

Os equipamentos estão localizados nas linhas 11-Coral e 12-Safira nas estações Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Antônio Gianetti Neto, Calmon Viana e Itaquaquecetuba.

No final do ano passado, o DS fez um levantamento com a CPTM sobre quais estações vão receber o elevador em breve.

Na Linha 11-Coral estão autorizados os projetos para a reforma das estações Estudantes, Mogi das Cruzes, Braz Cubas e Jundiapeba, que contarão com o equipamento.

Em relação às melhorias na Estação Mogi das Cruzes, estudos preliminares estão sendo finalizados para que as obras sejam iniciadas. Após a conclusão, os projetos das demais estações do município devem ser desenvolvidos.

Na Linha-12 Safira, as estações Engenheiro Manoel Feio, passam por reformas que devem ser concluídas em 2024 e contará com o equipamento, assim como em Aracaré, cuja reforma está em fase de licitação.

Estação de Suzano

Na Estação Suzano, o elevador que dá acesso ao terminal de ônibus estava inoperante e voltou a funcionar no sábado (25). A mesma data de retomada da operação é válida para dois elevadores da Estação Calmon Viana.

Manutenção

A manutenção dos elevadores é realizada por equipes contratadas e regulamentadas. A atividade preventiva é programada mensalmente, conforme determina a legislação. A companhia mantém equipes de prontidão para realizar a manutenção corretiva.

Se necessário, para atendimento imediato em caso de falhas.

Os elevadores podem ser utilizados por idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida temporariamente, e pessoas com crianças de colo.