Esptáculo internacional gratuito une música, arte e meditação no Theatro Vasques

Mogi das Cruzes recebe, nesta quarta-feira (3), às 19h, no Theatro Vasques, o espetáculo internacional “Anunciação da Mãe Divina”, uma apresentação cultural e artística gratuita que reúne música internacional, dança e uma experiência guiada de meditação, integrando diferentes linguagens artísticas em um formato acessível ao público em geral.

O evento faz parte da Turnê Internacional Sahaja Yoga – Realiza Brasil Tour 2026, que percorre mais de 24 cidades brasileiras com apresentações abertas ao público, promovendo o intercâmbio cultural entre artistas de diferentes países e proporcionando uma experiência de pausa, escuta e bem-estar em meio à rotina urbana.

Com cerca de duas horas de duração, o espetáculo combina música instrumental e vocal, performances artísticas e momentos de silêncio guiado, convidando o público a vivenciar uma experiência sensorial e cultural que não exige conhecimento prévio em meditação ou yoga.

A Sahaja Yoga é uma organização internacional sem fins lucrativos presente em diversos países e conhecida por desenvolver projetos culturais e educativos que utilizam a arte como ferramenta de equilíbrio emocional, concentração e qualidade de vida.

Evento: Anunciação da Mãe Divina – Turnê Internacional Sahaja Yoga

Data: 03 de fevereiro

Horário: 19h

Local: Theatro Vasques – Rua Dr. Corrêa, 515 – Centro – Mogi das Cruzes/SP

Entrada: Gratuita

Instagram: @realizabrasiltour26 e @sahajayogabrasil