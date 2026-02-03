Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 03 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz de Vasconcelos realiza Dia D de Vacinação contra Sarampo e Febre Amarela 

Mobilização integra intensificação da vacinação em todas as UBSs do município, que ocorre de 2 a 7 de fevereiro

03 fevereiro 2026 - 19h07Por De Ferraz
- (Foto: Arquivo/SecomFV )

A Secretaria Municipal de Saúde realiza no próximo sábado, dia 7 de fevereiro, o Dia D de Mobilização da Vacinação contra o Sarampo e a Febre Amarela. A ação faz parte do período de intensificação da vacinação, que acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município entre os dias 2 e 7 de fevereiro de 2026.

No Dia D, estarão abertas para atendimento as unidades UBS CS II, UBS Santo Antônio e UBS Vila Margarida, com funcionamento das 8h às 16h. Além da aplicação das vacinas, as UBSs Santo Antônio e Vila Margarida também realizarão busca ativa de pessoas não vacinadas, com ações de visitas domiciliares e vacinação casa a casa, contando com o apoio dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Durante todo o período de intensificação, as Unidades de Saúde do município foram orientadas a ofertar diariamente as vacinas contra a Febre Amarela e o Sarampo, em livre demanda, durante o horário de funcionamento das salas de vacinação. As equipes também estão realizando a verificação da situação vacinal em todos os atendimentos presenciais, incluindo crianças, adolescentes e adultos, além das visitas domiciliares, com o objetivo de evitar a perda de oportunidades de imunização.

A vacina contra a Febre Amarela está disponível para o público a partir dos 9 meses de idade. Para se vacinar, é necessário procurar a unidade de saúde mais próxima, munido de documento de identificação e caderneta de vacinação, se houver.

A mobilização reforça a importância da vacinação como medida fundamental de proteção individual e coletiva, contribuindo para a prevenção de doenças e a promoção da saúde pública no município.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Unidos da Nove de Julho desfilará no Carnaval ferrazense com enredo de valorização da cultura nordes
Região

Unidos da Nove de Julho desfilará no Carnaval ferrazense com enredo de valorização da cultura nordes

Ferraz está com inscrições abertas para as creches municipais e conveniadas
Região

Ferraz está com inscrições abertas para as creches municipais e conveniadas

Quatro escolas estaduais do Alto Tietê dão início ao modelo cívico-militar
Região

Quatro escolas estaduais do Alto Tietê dão início ao modelo cívico-militar

Ferraz mantém postos fixos de vacinação antirrábica durante todo o ano
Região

Ferraz mantém postos fixos de vacinação antirrábica durante todo o ano

Miss Akimatsuri 2026 está com inscrições abertas
Região

Miss Akimatsuri 2026 está com inscrições abertas

Esptáculo internacional gratuito une música, arte e meditação no Theatro Vasques
Região

Esptáculo internacional gratuito une música, arte e meditação no Theatro Vasques