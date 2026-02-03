Ferraz está com inscrições abertas para as creches municipais e conveniadas

A Secretaria de Educação abriu na última segunda-feira (02) as inscrições para as creches municipais e conveniadas que contempla crianças de 0 a 3 anos. As matrículas irão até o dia 09 de fevereiro e mais de mil vagas serão ofertadas.

Para garantir a vaga, os documentos necessários são: documento original com foto da criança e do responsável, comprovante de endereço, certidão de nascimento da criança, e-mail e três telefones para contato.

As crianças serão organizadas por faixa etária: Berçário I (a partir de 0 meses); Berçário II (1 ano); Maternal I (2 anos); Maternal II (3 anos).

Ao todo, 1085 vagas serão ofertadas para a população e o responsável deve fazer a matrícula na unidade que desejar. É importante destacar que cada criança poderá ter apenas uma inscrição ativa. Caso haja necessidade de mudança de unidade, o responsável deverá cancelar a inscrição anterior para realizar o novo cadastro. Quem não conseguir a vaga será mantido na lista de espera, válida durante todo o ano letivo.

A classificação geral dos alunos será disponibilizada no site oficial da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br), na aba Secretaria de Educação/Resultado das Inscrições, onde será possível consultar a posição de cada aluno por modalidade.