Ferraz está com inscrições abertas para o vestibular Univesp

Se você tem vontade de cursar o ensino superior de forma gratuita, esta é a sua oportunidade. As inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) já estão abertas e vão até o dia 11 de março, com mais de 130 vagas disponíveis.

Os cursos são no formato da Educação a Distância (EAD) com provas presenciais e completamente gratuitos.

Entre os cursos estão no eixo licenciatura: Letras, Matemática e Pedagogia; no eixo de computação: Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial (novo curso); e no eixo de Negócios e Produção: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou ter o término previsto até o início da matrícula. O custo da inscrição é de R$ 47,50.

As pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa. No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição aos candidatos que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, ao nível de graduação ou pós-graduação, que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados há mais de 12 meses.

As inscrições podem ser realizadas pelo site: vestibular.univesp.br. O Polo Ferraz da Univesp está situado na Rua Sud Menucci, 203, na região Central.