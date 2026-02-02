Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 02 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Ferraz está com inscrições abertas para o vestibular Univesp

Mais de 130 vagas serão oferecidas de forma gratuita para os moradores ferrazenses

02 fevereiro 2026 - 15h37Por De Ferraz
- (Foto: Arquivo/SecomFV)

Se você tem vontade de cursar o ensino superior de forma gratuita, esta é a sua oportunidade. As inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) já estão abertas e vão até o dia 11 de março, com mais de 130 vagas disponíveis.

Os cursos são no formato da Educação a Distância (EAD) com provas presenciais e completamente gratuitos.

Entre os cursos estão no eixo licenciatura: Letras, Matemática e Pedagogia; no eixo de computação: Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial (novo curso); e no eixo de Negócios e Produção: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou ter o término previsto até o início da matrícula. O custo da inscrição é de R$ 47,50.

 As pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) poderão solicitar isenção da taxa. No mesmo período, também será concedida a redução de 50% do valor da taxa de inscrição aos candidatos que preencham cumulativamente os seguintes requisitos: estejam regularmente matriculados no ensino médio ou equivalente, no 3º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em curso pré-vestibular ou em curso superior, ao nível de graduação ou pós-graduação, que recebam remuneração mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos ou desempregados há mais de 12 meses.

As inscrições podem ser realizadas pelo site: vestibular.univesp.br. O Polo Ferraz da Univesp está situado na Rua Sud Menucci, 203, na região Central.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Miss Akimatsuri 2026 está com inscrições abertas
Região

Miss Akimatsuri 2026 está com inscrições abertas

Esptáculo internacional gratuito une música, arte e meditação no Theatro Vasques
Região

Esptáculo internacional gratuito une música, arte e meditação no Theatro Vasques

Ferraz realiza ações de revitalização no Centro de Convenções
Região

Ferraz realiza ações de revitalização no Centro de Convenções

Mogi fecha e multa ferro-velho que vendia materiais sem procedência e dono é preso por tráfico
Região

Mogi fecha e multa ferro-velho que vendia materiais sem procedência e dono é preso por tráfico

Operação em Mogi multa três estabelecimentos por descumprimento à Lei Seca
Região

Operação em Mogi multa três estabelecimentos por descumprimento à Lei Seca

2,3 mil ocorrências de pipas na rede elétrica deixam 265 mil sem luz na região
Região

2,3 mil ocorrências de pipas na rede elétrica deixam 265 mil sem luz na região