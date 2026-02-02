Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 01/02/2026
Região

Ferraz mantém postos fixos de vacinação antirrábica durante todo o ano

Três unidades básicas de saúde oferecem imunização gratuita para cães e gatos em dias específicos da semana, facilitando acesso da população à proteção contra a raiva

02 fevereiro 2026 - 19h00Por De Ferraz
- (Foto: SecomFV)

A Secretaria Municipal de Saúde reforça o compromisso com a população ferrazense ao manter três postos fixos de vacinação antirrábica em funcionamento durante todo o ano de 2026. A medida garante que tutores de cães e gatos possam vacinar seus animais de estimação de forma gratuita, em dias e horários pré-determinados, sem a necessidade de esperar por ações pontuais.

Os postos fixos funcionam nas UBS Vila Santo Antônio, UBS Vila São Paulo e UBS Vila Santa Margarida, sempre das 10h30 às 13h30. O calendário completo de 2026 já está disponível no site oficial da Prefeitura, permitindo que a população se organize com antecedência para levar seus pets. O cronograma anual está no site da Prefeitura.

A vacina antirrábica é a única forma eficaz de prevenir a raiva, uma doença viral grave que não tem cura e pode ser transmitida de animais para seres humanos. A imunização é obrigatória por lei e deve ser aplicada anualmente em cães e gatos a partir dos três meses de idade. Além de proteger os animais, a vacinação é fundamental para a saúde pública, já que previne a circulação do vírus e protege toda a comunidade.

POSTOS FIXOS

UBS Vila Santo Antônio 

Endereço: Rua Guarani, 581 - Vila Santo Antônio

Horário: 10h30 às 13h30

UBS Vila São Paulo 

Endereço: Rua Vinícius de Moraes, 386 - Vila São Paulo

Horário: 10h30 às 13h30

UBS Vila Santa Margarida

Endereço: Rua Jasmin, 31 - Vila Margarida

Horário: 10h30 às 13h30

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

Para vacinar seu animal, não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer ao posto fixo mais próximo no dia e horário indicados, levando o animal com coleira (cães) ou em caixa de transporte (gatos) e um comprovante de endereço com residência em Ferraz.

