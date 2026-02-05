Ferraz promove passeio cultural para crianças do Jardim Soeiro e Favela dos Sonhos

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizará, no próximo dia 25 de fevereiro, a partir das 10 horas, um passeio cultural com crianças moradoras do Jardim Soeiro e da Favela dos Sonhos. A atividade será realizada na Fábrica de Cultura 4.0 de Vila Curuçá, localizada na Rua Pedra Dourada, nº 65, no Jardim Robrú, onde o grupo assistirá ao espetáculo teatral gratuito “Espantalho — Uma História de Oz”, inspirado no clássico universo de Oz e voltado ao público infantil.

Esta ação integra a política de fortalecimento comunitário desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, com foco na ampliação do acesso à cultura, ao lazer e a experiências educativas para crianças em situação de vulnerabilidade social.

A seleção dos participantes é feita prioritariamente entre crianças a partir de 7 anos que vivem nas comunidades atendidas, por meio de associações locais que já realizam trabalho social e mantêm cadastro das famílias. Nesta edição, a organização ocorre em parceria com o Instituto Recreativo Vunji, presidido por Vânia, que acompanha diretamente as crianças do território e auxilia na mobilização das famílias.

Além da articulação com a entidade parceira, a Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas também dará suporte operacional durante todo o passeio, com equipe técnica responsável pelo acompanhamento das crianças e pela coordenação das atividades em campo.

Será disponibilizada toda a estrutura necessária para a realização da visita, incluindo transporte e alimentação, garantindo conforto e segurança aos participantes. A iniciativa faz parte de uma agenda contínua de ações que já proporcionou a crianças das comunidades o acesso a museus, fábricas de cultura e eventos educativos e esportivos na região.

Para o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Alexandre Domingos da Silva, o projeto contribui diretamente para a formação social e cultural dos participantes. “Nosso objetivo é ampliar horizontes e garantir que as crianças das comunidades tenham acesso à cultura, ao lazer e a novas experiências. Esses passeios ajudam a afastar, ainda que por algumas horas, os jovens de contextos de vulnerabilidade e mostram que eles podem ocupar todos os espaços da cidade. A Prefeitura oferece o suporte necessário para que essas ações aconteçam com segurança e continuidade”, destaca.