Ferraz realiza ações de revitalização no Centro de Convenções

A Secretaria de Serviços Urbanos realiza, de forma permanente, ações de revitalização no Centro de Convenções do município, como parte de um cronograma contínuo de manutenção, conservação e melhorias dos espaços públicos. As intervenções seguem planejamento técnico e operacional, com o objetivo de garantir ambientes mais organizados, seguros e adequados para uso da população, além de preservar o patrimônio público e promover a qualidade urbana.

Os serviços incluem pintura, roçagem dos matos, capinação, limpeza geral e revitalização das calçadas internas, contribuindo para um ambiente mais organizado, seguro e acessível para a população.

De acordo com o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, as intervenções seguem um planejamento estratégico da pasta. “Essas ações fazem parte de um cronograma permanente de melhorias que estamos executando em todo o município. Nosso objetivo é manter os espaços públicos bem cuidados, oferecendo mais qualidade de vida e segurança para a população”, ressalta.