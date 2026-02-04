Ferraz reúne cerca de 1,9 mil profissionais para acolhimento antes do início das aulas

O tradicional acolhimento com os profissionais da educação ocorreu nesta quarta-feira (04) para marcar o início do ano letivo de 2026. As boas-vindas ocorreram em dois locais diferentes, no Montreal Eventos (Rua Antonio Silvestre Leite, 150, Tanquinho) voltada a professores e gestores da rede municipal e no Rotary Club de Ferraz de Vasconcelos (Avenida Brasil, 121, Vila Correa) voltado a funcionários e auxiliares de creche.

A temática deste ano foi: “O show tem que continuar”, trecho da música do grupo, Fundo de Quinta para engajar os funcionários neste começo de ano letivo.

No Rotary Club teve como palestrante o professor José Henrique Porto, formado em História pela USP tratando da importância de se ter diversidade dentro do ambiente escolar, não só o profissional na linha de frente mas também de todos os que estão no suporte.

No Montreal Eventos, o professor e neurocientista Fernando Lauria, falou sobre pertencimento e identidade, tratando de temas como o fluxo de aprendizagem que de dividem em: recepção, armazenamento e análise.

Estiveram presentes na ação a chefe do executivo, Priscilla Gambale, a secretária de Educação, Paula Trevizolli, o secretário de Comunicação, Lisandro Frederico, a vereadora, Selma Francisca e o vereador, Renato Ramos.

VOLTA ÀS AULAS

A volta às aulas nas escolas municipais ocorrerão na próxima segunda-feira (09) e a entrega de materiais escolares ocorrerão durante a reunião de pais nesta sexta-feira (06).