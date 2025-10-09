Festa da Uva começa hoje em Ferraz de Vasconcelos

O momento mais aguardado pelo público ferrazense chegou. Nesta quinta-feira (9) começa a 41ª Festa da Uva Fina de Ferraz de Vasconcelos no Complexo Esportivo Gothard Kaesemodel Jr. (antigo Birutão), com atrações que irão movimentar a cidade.

O evento faz parte da programação do aniversário de 72 anos da cidade e vem com um elenco que envolve diversos estilos musicais, com nomes como Ana Castela, Bruno e Marrone, Menos é Mais, Leonardo, Nattan e Fernandinho. Para valorizar os artistas da região, personalidades locais se apresentarão nos shows de abertura.

Além do show dos artistas, a festa também contará com a Vila da Uva, um espaço temático que colebra à história do cultivo das uvas no município. O intuito do espaço é ser um ponto de venda de produtos à base de uvas, com suco, vinhos, pães, bolos de pote, além de geleias, compotas, uva em calda e demais doces .

Um espaço gastronômico com um cardápio variado fará parte deste momento. Delícias como pizza no cone, porção de batata frita, lanche de pernil, hambúrguer e bebidas diversas encherão a barriga dos ferrazenses.

A criançada não vai ficar de fora desta festa. O evento também contará com brinquedos e, no dia 12 de outubro, quando é tradicionalmente comemorado o Dia das Crianças, a partir das 15h, personagens da Disney invadirão o espaço com muita magia e alegria para fazer a felicidade das crianças. A ação é gratuita e não precisa de troca de ingresso solidário para participar.

O sistema de segurança já foi reforçado e a Guarda Civil Municipal (GCM) está com todo o seu efetivo operacional nas ruas. A corporação conta com os apoios das polícias Civil e Militar nesta ação, visando garantir a segurança dos ferrazenses que vão curtir a programação especial preparada.

A campanha nacional de enfrentamento à violência contra a mulher: “Não É Não!” terá ampla divulgação e visibilidade na festa. A rede de proteção à mulher irá distribuir panfletos, adesivos e folhetos informativos.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana realizará alterações temporárias no trânsito durante o horário do evento; por isso, é preciso que os condutores fiquem atentos e se programem antes de sair de casa.

Os portões da festa abrirão às 18h para todo o público.