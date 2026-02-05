Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/02/2026
Fiscalização da Prefeitura fecha e multa fábrica de pães por irregularidades

Falta de higiene, produtos acondicionados de forma inadequada e máquinas impróprias para manipulação estão entre as irregularidades

05 fevereiro 2026 - 11h04Por de Mogi
Fiscalização da Prefeitura fecha e multa fábrica de pães por irregularidadesFiscalização da Prefeitura fecha e multa fábrica de pães por irregularidades - (Foto: Divulgação/PMMC)

O Departamento de Fiscalização da Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com a Vigilância Sanitária, fechou e multo uma fábrica de pães na Vila Ipiranga, na tarde desta terça-feira (03/02), por diversas irregularidades.

Entre os problemas encontrados pela equipe estavam falta de higiene, produtos acondicionados de forma inadequada e máquinas impróprias para manipulação.

Os fiscais e os profissionais de saúde constataram que o espaço funcionava de forma precária, com risco sanitário. As atividades foram paralisadas e o responsável foi autuado por falta de licenciamento, no valor de R$ 980,08, conforme Lei Municipal 1.961/70 e alterações. 

A Vigilância Sanitária interditou o estabelecimento e o responsável foi conduzido pela Polícia Civil à Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente (Dicma) e ficou à disposição da autoridade de plantão.

As equipes da Prefeitura chegaram ao local após uma denúncia. A população pode denunciar irregularidades por meio do telefone 156 ou pelo aplicativo Colab. 

