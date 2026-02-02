Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 02 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Miss Akimatsuri 2026 está com inscrições abertas

Concurso amplia alcance e passa a incluir candidatas do Vale do Paraíba

02 fevereiro 2026 - 18h04Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação)

Já estão abertas as inscrições para o Miss Akimatsuri 2026, um dos momentos mais tradicionais e aguardados do Festival de Outono Akimatsuri, que celebra a cultura japonesa e reúne milhares de visitantes todos os anos em Mogi das Cruzes, com data marcada para os dias 11, 12, 18 e 19 de abril. 

A grande novidade do concurso nesta edição é a ampliação da área de seleção das candidatas. Além das cidades do Alto Tietê, o Miss Akimatsuri 2026 passa a incluir mulheres com ascendência japonesa residentes em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, fortalecendo a integração cultural com o Vale do Paraíba.

Podem participar mulheres com ascendência japonesa, com idade entre 16 e 30 anos até a data do concurso, moradoras das cidades do Alto Tietê e, agora, também do Vale do Paraíba. As inscrições seguem abertas até o dia 15 de março de 2026 e devem ser realizadas exclusivamente pelo site Akimatsuri – www.akimatsuri.com.br.

Pré-seleção e classificação

Após a etapa de inscrições, as candidatas passarão por uma pré-seleção feita pela Comissão Organizadora, que avaliará critérios como beleza, elegância, desenvoltura, simpatia e representatividade cultural. As selecionadas participarão de ensaios e etapas presenciais, com o desfile final acontecendo durante a programação oficial do evento.

Data do concurso

O Akimatsuri 2026 será realizado em dois finais de semana, nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril, reunindo gastronomia típica, apresentações culturais, exposições e atrações tradicionais da cultura japonesa. O concurso Miss Akimatsuri integra a programação do festival e acontecerá no primeiro sábado do festival (11/04), a partir das 19 horas.

Premiação

Além dos prêmios oferecidos por patrocinadores, a vencedora do Miss Akimatsuri 2026 garante vaga automática no Miss Nikkey São Paulo e possibilidade de participar o Miss Nikkey Brasil, ampliando a visibilidade da cultura japonesa em âmbito estadual e nacional.
O regulamento completo e as inscrições estão disponíveis no site oficial do concurso: www.akimatsuri.com.br

Serviço

Concurso Miss Akimatsuri 2026
Inscrições: até 15/03/2026
Dia 11 de abril, dentro do Festival de Outono Akimatsuri 2026 que acontecerá nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril
Inscrições e regulamento: www.akimatsuri.com.br

Deixe seu Comentário

Leia Também

Esptáculo internacional gratuito une música, arte e meditação no Theatro Vasques
Região

Esptáculo internacional gratuito une música, arte e meditação no Theatro Vasques

Ferraz realiza ações de revitalização no Centro de Convenções
Região

Ferraz realiza ações de revitalização no Centro de Convenções

Ferraz está com inscrições abertas para o vestibular Univesp
Região

Ferraz está com inscrições abertas para o vestibular Univesp

Mogi fecha e multa ferro-velho que vendia materiais sem procedência e dono é preso por tráfico
Região

Mogi fecha e multa ferro-velho que vendia materiais sem procedência e dono é preso por tráfico

Operação em Mogi multa três estabelecimentos por descumprimento à Lei Seca
Região

Operação em Mogi multa três estabelecimentos por descumprimento à Lei Seca

2,3 mil ocorrências de pipas na rede elétrica deixam 265 mil sem luz na região
Região

2,3 mil ocorrências de pipas na rede elétrica deixam 265 mil sem luz na região