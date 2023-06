Itaquá lança reforma da Estação Aracaré com investimento de R$ 49 milhões

A Prefeitura de Itaquaquecetuba iniciou, na manhã desta quinta-feira (22), o lançamento da obra de reforma da estação Aracaré da linha 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A reforma tem investimento de R$ 49 milhões (R$ 49.607.990,53) por parte do governo do estado, com prazo de 24 meses para a execução.

As obras preveem melhorias de acessibilidade e também prometem trazer uma experiência melhor aos usuários para acessar a estação por ambos os lados.

Está incluso na reforma elevadores, uma nova passarela, rotas táteis, um novo saguão de entrada, e o piso da plataforma será devidamente regularizado para garantir que, além do nivelamento do piso da plataforma ao material rodante, ocorra também a diminuição do vão entre o trem e a plataforma, atualmente tem uns 45 cm de distância um do outro.

No pacote da reforma também inclui melhorias para os ciclistas, haverá um bicicletário com 245 vagas e rampas nas lareiras das escadas s para auxiliar na condução de bicicletas para fazer a passagem entre o saguão do piso superior.

Para auxiliar pessoas com deficiência visual serão instaladas placas de sinalização em braille no chão e próximas às áreas de embarque e desembarque. Além disso, a estação contará com novos banheiros públicos e uma sala de supervisão operacional.

Para o prefeito, Eduardo Boigues a reforma da estação é uma conquista para a cidade que espera mais de 20 anos de reformas. Atualmente todas as estações de Itaquá passam por melhorias, foi investido cerca de R$ 34 milhões na reforma da estação Manoel Feio, que está em obras desde janeiro de 2022. A reforma da estação Aracaré foi anunciada hoje e a próxima deve ser a de Itaquá orçada em R$ 100 milhões, que inclui um acesso da estação ao terminal urbano de ônibus.

“Há mais de 20 anos que nenhuma das estações de trem de Itaquá (Aracaré, Engenheiro Manoel Feio e Itaquaquecetuba) tinham sido revitalizadas. Vamos trazer para as três mais acessibilidade, diminuir o vão entre as plataformas,implantação de escadas rolantes e elevador para melhorar o acesso aos passageiros”, disse.

O foco da reforma está na acessibilidade. Para isso, a estação terá que ser demolida e os usuários terão acesso gratuitamente aos ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) para ir até a estação Itaqua ou voltar para a estação Calmon Viana da CPTM.

O presidente da Alesp destaca a parceria do governo com Itaquá e todas as melhorias que conquistaram para os moradores.

“A nossa parceria está trazendo autoestima para o povo de Itaqua. Foram investidos quase R$200 milhões em pavimentação na estrada do Pinheirinho, Bom Sucesso, Mário Covas e Campo Limpo. A regularização fundiária em parceria com a Sabesp. O pacote de reformas das estações que somam quase R$ 200 milhões além do convênio para o Pronto Socorro Municipal”, ressaltou.

A CPTM informou que a empresa vencedora da licitação para comandar as obras é a empresa Trail Infraestrutura Eireli. Já está instalado o canteiro de obras para dar início às obras de acessibilidade.

A ordem de serviço para a reforma da Estação Aracaré foi assinada em abril último pelo Governo do Estado e CPTM. O edital de licitação para a execução das obras havia sido lançado em setembro de 2022.

O lançamento da reforma da estação contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, diretor presidente da CPTM, Pedro Tegon Moro, do secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Marco Antonio Assalve, André do Prado deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de SP, além de Marcelo Barbosa, secretário de Governo e secretário de Obras, e demais autoridades municipais.