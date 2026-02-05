Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/02/2026
Mogi e Biritiba recebem Carreta da Mamografia em fevereiro

Serviço acontece por demanda espontânea e ordem de chegada

05 fevereiro 2026 - 15h11Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação/Governo de SP)

As carretas da Mamografia irão atender mulheres de Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes ao longo do mês de fevereiro. O programa é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Seguindo as novas normas de rastreamento, o programa Mulheres de Peito passa a atender mulheres de 50 a 74 anos apenas com a apresentação do RG e do cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos devem apresentar pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8h às 12h, com até 25 senhas, exceto feriados. A entrega das senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

As Carretas de Mamografia registraram um aumento de 76% nos exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no Estado de São Paulo, em 2025. Foram realizados 60.831 exames, frente a 34.605 em 2024.

Carreta da Mamografia em Mogi das Cruzes
Data: 18 a 28 de fevereiro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
(No dia 18 de fevereiro o atendimento terá início a partir das 13h)
Endereço: Avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, n540 (Pró Hiper) – Mogilar – CEP: 08773-490 – Mogi das Cruzes – SP

Carreta da Mamografia em Biritiba Mirim
Data: 3 a 14 de fevereiro
Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)
Endereço: Rua Padre José de Anchieta, s/n – Centro – (Paralela a Av. Ferdinando Jungers) – CEP: 08940-000 – Biritiba Mirim – SP

