Região

Mogi fecha e multa ferro-velho que vendia materiais sem procedência e dono é preso por tráfico

No local, que não tinha alvará para funcionar, foram encontrados crack, cocaína, maconha e placas de sinalização rodoviária

02 fevereiro 2026 - 15h15Por de Mogi
Mogi fecha e multa ferro-velho que vendia materiais sem procedência e dono é preso por tráficoMogi fecha e multa ferro-velho que vendia materiais sem procedência e dono é preso por tráfico - (Foto: Divulgação/PMMC)

As equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Mogi das Cruzes fecharam um ferro-velho, multaram e prenderam o responsável, na sexta-feira (30/01), na Chácara Guanabara por várias infrações às legislações. 

O local não tinha alvará para funcionar, estava comercializando materiais sem procedência comprovada e ainda era usado para o tráfico de drogas. Os fiscais da Prefeitura chegaram ao estabelecimento após uma denúncia de que lá havia a prática de compra e venda de produtos ilícitos. Com o apoio da GCM, eles fizeram a abordagem e descobriram que, o dono do ferro-velho vendia, além das peças de ferro, entorpecentes.

Quando as equipes chegaram, viram vários homens juntos em atitude suspeita. Quando perceberam a presença das viaturas, tentaram fugir, mas a GCM conseguiu deter o grupo e um dos suspeitos confessou ter comprado drogas no local e indicou onde estava a sacola com as substâncias. 

Os profissionais da administração municipal fizeram a busca no estabelecimento e encontraram a sacola com R$ 855,00 em dinheiro, 309 porções de maconha, 330 porções de crack e 338 de cocaína. Também foram localizadas placas de sinalização rodoviária.

A Fiscalização de Posturas paralisou as atividades e lavrou auto de infração por falta de alvará de funcionamento e comercialização de materiais sem procedência, totalizando o valor de R$ 53.169,34, conforme as Leis Municipais nº 1.961/70 – e suas alterações –e 8.019/2023.

O responsável pelo local confessou a prática de tráfico de drogas, foi detido e conduzido pela GCM à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para as devidas providências da autoridade policial de plantão.

A população de Mogi pode fazer denúncias sobre estes tipos de irregularidades pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI) da Prefeitura, pelo 156, da Ouvidoria, ou pelo aplicativo Colab.

