Na Câmara, Saulo destaca união e anuncia novo viaduto sobre pontilhão

O prefeito Saulo Souza, participou na manhã desta terça-feira (03) da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal em 2026, marcando oficialmente a abertura dos trabalhos do Poder Legislativo neste ano. O chefe do Executivo reforçou a importância da união entre os poderes, apresentou um balanço das principais entregas realizadas em 2025 e anunciou obras estruturantes que vão transformar a cidade nos próximos meses e anos, como o Complexo Viário do Alto Tietê, que prevê novas alças de entrada e saída para o Trecho Leste do Rodoanel, e o projeto para construção de um novo viaduto sobre pontilhão da avenida Fernando Rossi, região que sofre com alagamentos, comprometendo a entrada e saída da cidade em dias de fortes chuvas.

Na sessão presidida pelo vereador e presidente da Câmara, Lucas Ferrari, Saulo Souza começou seu discurso relembrando o início do atual ciclo político, em janeiro de 2025, com muita esperança e expectativa por parte dos dois poderes, e destacou que, um ano depois, o cenário é de gratidão e avanço. “Hoje iniciamos um segundo ciclo, com muitos motivos para agradecer por todos os passos e avanços conquistados e também para firmar novos compromissos com a nossa população”, ressaltou. “Digo com muita alegria que sou um prefeito bem-aventurado, porque posso trabalhar com todos os vereadores eleitos, respeitando as diferenças, ouvindo críticas e cobranças, mas todos conectados pelo mesmo propósito: fazer Poá avançar”, completou.

Entre os avanços anunciados por ele está a futura construção de um novo viaduto na entrada da cidade, que passará por cima do pontilhão da avenida Fernando Rossi, como solução definitiva para os alagamentos no local. O projeto já está sendo elaborado pela Secretaria de Obras. “Na última forte chuva que tivemos na semana passada vimos que não é suficiente apenas manter as bombas funcionando. O nível do córrego Itaim subiu tanto que cobriu a bomba e fez ela trabalhar em falso, sem ter condições de sugar a água. Diante disso nós entendemos, naquele dia mesmo, que é necessário construir um viaduto naquele trecho e resolver esse problema de uma vez por todas na nossa cidade e é isso que nós vamos fazer”, garantiu.

Avanços em 2026

O discurso também foi marcado por outros anúncios importantes para 2026. Entre eles, a retomada e conclusão de obras que estavam paradas há mais de uma década, como o Centro Educacional Poaense (CEP) Santa Luíza ainda neste semestre, além da entrega do Centro da Melhor Idade, de uma policlínica de especialidades em Calmon Viana, sendo referência em Ortopedia e de uma Clínica TEA para atender pessoas atípicas.

O prefeito anunciou ainda a reconstrução da EMEB Professora Carolina Ribeiro, a reforma da EMEB Benedito Rufino Lopes e a construção de uma nova creche no Jardim Ivonete para atender a crescente demanda da região, além da reforma de outras escolas da cidade.