Poá é contemplada com 150 novas moradias do programa Casa Paulista e avança na área da Habitação

Poá foi contemplada com 150 novas moradias populares do Programa Casa Paulista, iniciativa do Governo do Estado voltada à ampliação do acesso à habitação para famílias de baixa renda. O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (04), durante evento realizado no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador Tarcísio de Freitas. O município foi representado pelos secretários de Habitação de Poá, Marcos Dias, e de Governo, Saul Souza, que acompanharam as tratativas e os avanços do programa juntamente do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, e da equipe técnica da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

O prefeito Saulo Souza comemorou a conquista para o município. “Essa é uma importante conquista para Poá e para famílias que sonham com a casa própria. Ela é resultado de muito trabalho, articulação e compromisso com quem mais precisa. Não estamos falando apenas de casas, mas de dignidade, segurança e um novo começo para muitas famílias poaenses”, afirmou.

O secretário de Habitação de Poá participou do evento e afirmou que a confirmação das 150 unidades habitacionais é resultado de diálogo constante e articulação técnica entre o município e o governo estadual. “A partir de agora, vamos avançar para a fase técnica, com reuniões que irão definir os detalhes do projeto, como a localização das moradias e o modelo de implantação. O nosso compromisso é garantir que essas casas cheguem a quem realmente precisa. Seguimos presentes, dialogando e defendendo soluções concretas para quem mais precisa”, destacou Marcos Dias.

O secretário de Governo de Poá reforçou a importância da união entre as pastas e o alinhamento com o Estado. “Esse avanço é fruto de muito diálogo, planejamento e trabalho conjunto. A gestão municipal tem atuado de forma integrada para garantir que Poá continue sendo contemplada com investimentos que impactam diretamente a qualidade de vida dos poenses”, ressaltou.

Investimentos

Durante o evento, o governador Tarcísio de Freitas relembrou do recente investimento feito na cidade com o Complexo Viário do Alto Tietê e as novas alças para o Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas e destacou que agora o município recebe mais investimentos na área da habitação. "Estamos chegando em todos os lugares do Estado, inclusive em Poá. Já investimos em infraestrutura, como as alças de entrada e saída, e agora avançamos também nas moradias. Estamos preocupados em dar dignidade e fazer a diferença para a população", afirmou.

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, destacou que o trabalho conjunto permite o planejamento urbano integrado, garantindo que os novos empreendimentos estejam próximos de serviços essenciais como transporte público, escolas, unidades de saúde e áreas de comércio. “Esse é o espírito da nossa secretaria e do Governo de São Paulo. Nosso interesse é entregar unidade habitacional para as pessoas que mais precisam, por isso é tão importante a nossa parceria com os municípios”, finalizou.