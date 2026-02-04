Poá intensifica vacinação contra sarampo e febre amarela com Dia D neste sábado

A Secretaria de Saúde de Poá realiza uma estratégia especial de vacinação seletiva contra o sarampo e a febre amarela. A ação integra a intensificação da campanha de imunização que acontece nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante todo o mês de fevereiro e terá como ponto alto o Dia D, marcado para o próximo sábado (07), na Praça da Bíblia, com aplicação das doses das 9 às 15 horas. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal, reduzir o risco de circulação dos vírus e proteger a população contra doenças que podem causar complicações graves e até levar à morte.

A mobilização busca alcançar crianças, jovens, adultos e trabalhadores da saúde que ainda não completaram o esquema vacinal ou que precisam atualizar a caderneta. Durante o período da campanha, as UBSs do município estarão abertas de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, oferecendo os imunizantes gratuitamente. É importante levar um documento de verificação e, se possível, a caderneta de vacinação.

Em relação ao sarampo, a Secretaria de Saúde reforça que a vacinação segue as diretrizes do Calendário Nacional de Vacinação. Crianças devem receber a primeira dose da vacina tríplice viral aos 12 meses de idade e a segunda dose aos 15 meses, por meio da vacina tetra viral. Pessoas entre 5 e 29 anos precisam de duas doses da tríplice viral, com intervalo mínimo de 30 dias entre elas, enquanto adultos de 30 a 59 anos devem receber ao menos uma dose para serem considerados imunizados.

A orientação também se estende aos trabalhadores da saúde, que devem manter o esquema vacinal completo independentemente da idade. Para esse grupo, é recomendada a aplicação de duas doses da vacina tríplice viral, conforme a situação vacinal identificada, sendo considerado vacinado o profissional que comprovar as duas doses.

Já em relação à febre amarela, a imunização é indicada para crianças a partir dos 9 meses de idade, com reforço aos 4 anos. Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos 5 anos devem procurar uma unidade de saúde para tomar a dose de reforço. Adultos entre 5 e 59 anos que nunca foram vacinados devem receber uma dose única do imunizante.

A Secretaria alerta ainda que pessoas que receberam a dose fracionada da vacina contra a febre amarela em 2018 precisam comparecer às UBSs para receber a dose de reforço.

Segundo o secretário de Saúde de Poá, Silvanei Mamed, a vacinação é considerada uma das medidas mais eficazes de saúde pública e tem impacto direto na proteção individual e coletiva. Ele destaca que, ao manter a carteira de vacinação em dia, a população contribui para a diminuição do risco de surtos e epidemias.

“A intensificação da vacinação contra o sarampo e a febre amarela ocorre em um contexto de atenção redobrada. Ambas as doenças são altamente preveníveis por meio da imunização, mas continuam sendo motivo de preocupação em diversas regiões do País devido à queda nas coberturas vacinais observada nos últimos anos”, alertou o chefe da pasta.

Carnaval

Mamed também chamou a atenção para a importância da vacinação contra a febre amarela, com antecedência mínima de 10 dias, especialmente para pessoas que pretendem viajar no feriado de Carnaval ou visitar áreas com maior circulação do vírus. “Além da vacina, é fundamental que a população adote medidas preventivas, como o uso de repelente, roupas claras e de manga comprida, que ajudam a reduzir o risco de exposição ao mosquito transmissor”, finalizou.