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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Região

Prefeitura realiza remoção de resíduos em residência no Jd. Castelo

Ação integra atendimento de diversas secretarias da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos

24 agosto 2026 - 14h33Por de Ferraz
Intervenção ocorreu após a identificação de uma situação de acúmulo de diversos materiais no imóvelIntervenção ocorreu após a identificação de uma situação de acúmulo de diversos materiais no imóvel - (Foto: Camille Melo / Secom FV)

Neste sábado (22), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou a remoção de resíduos e materiais acumulados em uma residência no Jardim Castelo. A ação foi realizada em parceria com uma instituição privada.

A intervenção ocorreu após a identificação de uma situação de acúmulo de diversos materiais no imóvel. Antes da ação, a residência havia sido interditada por medida de segurança, após laudo emitido pela Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil, diante das condições identificadas no local.

A Secretaria de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas também vem acompanhando o caso e disponibilizou à munícipe o benefício de auxílio-aluguel, que será mantido até que a residência passe pelas adequações necessárias e possa voltar a ser utilizada com segurança.

Na área de Assistência Social, a Prefeitura já possuía a munícipe como pessoa referenciada pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) responsável pelo atendimento da região do Castelo. A partir desse acompanhamento, a munícipe também possui acesso a programas e benefícios da assistência social de âmbito estadual e federal.

Além das medidas habitacionais e sociais, a família também receberá acompanhamento na área da saúde, conforme as necessidades identificadas pelos serviços municipais, ampliando o suporte oferecido diante da situação de vulnerabilidade.

“Esse é um caso que exige cuidado, acompanhamento e, principalmente, um trabalho conjunto entre as secretarias e os parceiros do município. Nosso objetivo não é apenas atuar na remoção dos materiais, mas garantir que essa família tenha acesso à moradia segura e ao acompanhamento necessário para poder superar essa situação com dignidade e segurança”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Habitacional, Relações Comunitárias e Favelas, Carlos Domingos Alexandre da Silva.

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