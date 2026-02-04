Priscila vê 'maldade' de opositores e diz que todos os TACs passarão por ela

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, vê “maldade e mentira” de opositores no suposto desvio de R$ 24 milhões da Prefeitura, que está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo. A chefe do Executivo de Ferraz publicou um novo vídeo sobre o assunto nas suas redes sociais, explicando toda a situação.

“Em 2018, uma empresa foi multada pela Prefeitura. Multas ambientais, que em valores atualizados, seriam de R$ 24 milhões. Esse valor nunca foi pago pela empresa, nunca entrou nos cofres da Prefeitura. Políticos adversários e alguns veículos de imprensa maldosos tentam usar a multa de R$ 24 milhões para falar que houve desvio de dinheiro público. Pura maldade e mentira. Todo ano de eleição é assim”, iniciou Priscila

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

De acordo com ela, a empresa propôs um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). “É um instrumento legal de acordo, onde a empresa oferece serviços, obras, equipamentos para a cidade e em troca recebe uma espécie de anistia da multa. Esse documento não passa pelo meu gabinete, não exige a minha assinatura”.

Priscila anunciou uma nova determinação da Prefeitura de Ferraz: todos os TACs devem passar pelo seu gabinete e terem a sua assinatura. “Eu sou a maior interessada no esclarecimento dessas investigações. Quero dizer, desde já, que se tiver alguém que tenha cometido irregularidades, ou está usando meu nome, será responsabilizado. Este é o compromisso que fiz, e renovo, com você e com toda a população de Ferraz”, disse.

A prefeita ainda colocou um vídeo do promotor de Justiça Yuri Fisberg dizendo que “não há indicativos de que teria participação da chefe do Executivo” no suposto desvio.

OPOSITORES

“Isso os opositores não postam. Não existe explicação para a turma que torce contra Ferraz, mas por você e por Ferraz eu tenho que agir. Nossa gestão inteira está colaborando com as investigações. Nós já abrimos uma apuração interna”, finalizou Priscila