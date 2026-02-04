Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 04 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Priscila vê 'maldade' de opositores e diz que todos os TACs passarão por ela

Prefeita de Ferraz publicou novo vídeo nas redes sociais sobre o assunto detalhando as determinações

04 fevereiro 2026 - 07h00Por Gabriel Vicco- Da Reportagem Local
- (Foto: Reprodução/Redes Socias)

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, vê “maldade e mentira” de opositores no suposto desvio de R$ 24 milhões da Prefeitura, que está sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo. A chefe do Executivo de Ferraz publicou um novo vídeo sobre o assunto nas suas redes sociais, explicando toda a situação.

“Em 2018, uma empresa foi multada pela Prefeitura. Multas ambientais, que em valores atualizados, seriam de R$ 24 milhões. Esse valor nunca foi pago pela empresa, nunca entrou nos cofres da Prefeitura. Políticos adversários e alguns veículos de imprensa maldosos tentam usar a multa de R$ 24 milhões para falar que houve desvio de dinheiro público. Pura maldade e mentira. Todo ano de eleição é assim”, iniciou Priscila

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

De acordo com ela, a empresa propôs um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). “É um instrumento legal de acordo, onde a empresa oferece serviços, obras, equipamentos para a cidade e em troca recebe uma espécie de anistia da multa. Esse documento não passa pelo meu gabinete, não exige a minha assinatura”.

Priscila anunciou uma nova determinação da Prefeitura de Ferraz: todos os TACs devem passar pelo seu gabinete e terem a sua assinatura. “Eu sou a maior interessada no esclarecimento dessas investigações. Quero dizer, desde já, que se tiver alguém que tenha cometido irregularidades, ou está usando meu nome, será responsabilizado. Este é o compromisso que fiz, e renovo, com você e com toda a população de Ferraz”, disse.

A prefeita ainda colocou um vídeo do promotor de Justiça Yuri Fisberg dizendo que “não há indicativos de que teria participação da chefe do Executivo” no suposto desvio.

OPOSITORES

“Isso os opositores não postam. Não existe explicação para a turma que torce contra Ferraz, mas por você e por Ferraz eu tenho que agir. Nossa gestão inteira está colaborando com as investigações. Nós já abrimos uma apuração interna”, finalizou Priscila

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Na Câmara, Saulo destaca união e anuncia novo viaduto sobre pontilhão
Região

Na Câmara, Saulo destaca união e anuncia novo viaduto sobre pontilhão

Ferraz de Vasconcelos realiza Dia D de Vacinação contra Sarampo e Febre Amarela 
Região

Ferraz de Vasconcelos realiza Dia D de Vacinação contra Sarampo e Febre Amarela 

Unidos da Nove de Julho desfilará no Carnaval ferrazense com enredo de valorização da cultura nordes
Região

Unidos da Nove de Julho desfilará no Carnaval ferrazense com enredo de valorização da cultura nordes

Ferraz está com inscrições abertas para as creches municipais e conveniadas
Região

Ferraz está com inscrições abertas para as creches municipais e conveniadas

Quatro escolas estaduais do Alto Tietê dão início ao modelo cívico-militar
Região

Quatro escolas estaduais do Alto Tietê dão início ao modelo cívico-militar

Ferraz mantém postos fixos de vacinação antirrábica durante todo o ano
Região

Ferraz mantém postos fixos de vacinação antirrábica durante todo o ano