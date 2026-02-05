Transporte e Mobilidade de Ferraz reforça cinco atitudes simples que podem salvar vidas no trânsito

Garantir mais segurança no trânsito depende de cuidados diários e escolhas responsáveis de quem dirige ou pilota. Orientações básicas, quando colocadas em prática, ajudam a reduzir riscos de acidentes e contribuem diretamente para a preservação de vidas nas vias da cidade.



Entre os principais cuidados está o respeito aos limites de velocidade, medida fundamental para reduzir riscos e garantir maior tempo de reação diante de situações inesperadas. Outra orientação é não utilizar o celular enquanto dirige, já que a distração é uma das causas mais comuns de ocorrências nas vias.



O uso de equipamentos de segurança é indispensável, como o cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo e o capacete para motociclistas. Também é essencial sinalizar corretamente todas as manobras, contribuindo para a organização do trânsito e evitando colisões. Manter a manutenção do veículo em dia é outro ponto de atenção, assegurando melhores condições de funcionamento e diminuindo as chances de falhas mecânicas.



Segundo o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Osni Angelo Pasquarelli, a mudança de comportamento é decisiva para reduzir riscos nas vias. “A maioria dos acidentes pode ser evitada com atitudes responsáveis. Respeitar as regras, dirigir com atenção e manter o veículo em boas condições são cuidados simples que fazem toda a diferença para salvar vidas", ressalta.



A Prefeitura destaca que a segurança no trânsito é uma responsabilidade coletiva e que atitudes conscientes contribuem para um tráfego mais seguro para todos.