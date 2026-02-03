Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 03 de fevereiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/02/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Unidos da Nove de Julho desfilará no Carnaval ferrazense com enredo de valorização da cultura nordes

Escola será a terceira a se apresentar no carnaval ferrazense

03 fevereiro 2026 - 18h00Por De Ferraz
- (Foto: Jonathan Andrade/SecomFV)

Tambores, fantasias e ritmos invadem a quadra da Unidos da Nove de Julho, que já está a todo vapor nos preparativos para a retomada do desfile de carnaval ferrazense que ocorrerá no dia 14 de fevereiro (sábado) a partir das 18h. A escola será a terceira a se apresentar na avenida.

O pavilhão, que completa 23 anos em 2026, surgiu a partir de um grupo de amigos que faziam parte da associação esportiva da 9 de julho. Muitos de seus fundadores já viraram estrelas nos céus, mas carregam a história e o legado da agremiação.

O samba-enredo deste ano terá como tema: “Festas e Tradições Nordestinas”, com o objetivo de valorizar a cultura nordestina. Ferraz de Vasconcelos tem uma forte ligação com a cultura nordestina, impulsionada por uma grande população de migrantes.

Ao todo, 150 componentes desfilarão pela escola que está dividida em oito alas, sendo elas: comissão de frente – retirantes, forró, bumba meu boi, baianas – religiosidade, artesanato / mestre Vitalino, bateria – cangaceiros, nordestinos chega à academia – festa no sertão, mestre sala e porta bandeira – festa junina no sertão.

O presidente da escola é José Amauri dos Santos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ferraz de Vasconcelos realiza Dia D de Vacinação contra Sarampo e Febre Amarela 
Região

Ferraz de Vasconcelos realiza Dia D de Vacinação contra Sarampo e Febre Amarela 

Ferraz está com inscrições abertas para as creches municipais e conveniadas
Região

Ferraz está com inscrições abertas para as creches municipais e conveniadas

Quatro escolas estaduais do Alto Tietê dão início ao modelo cívico-militar
Região

Quatro escolas estaduais do Alto Tietê dão início ao modelo cívico-militar

Ferraz mantém postos fixos de vacinação antirrábica durante todo o ano
Região

Ferraz mantém postos fixos de vacinação antirrábica durante todo o ano

Miss Akimatsuri 2026 está com inscrições abertas
Região

Miss Akimatsuri 2026 está com inscrições abertas

Esptáculo internacional gratuito une música, arte e meditação no Theatro Vasques
Região

Esptáculo internacional gratuito une música, arte e meditação no Theatro Vasques