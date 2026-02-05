Unidos da Vila Correa homenageia a Secretaria de Cultura no enredo para o Carnaval 2026

A escola de samba Unidos da Vila Correa será a última escola a desfilar na avenida na retomada do desfile de carnaval 2026 em Ferraz de Vasconcelos. A ação ocorrerá no dia 14 de fevereiro a partir das 18h.

O pavilhão que foi fundado em 1996 é um dos mais antigos da cidade e contêm 150 componentes. A agremiação tem como cores representativas vermelho e branco. O brasão da escola tem o símbolo de um tigre, pois representa garra e determinação.

O samba-enredo escolhido para este ano irá homenagear a Secretaria de Cultura com alas retratando a tradicional Festa da Uva, os cursos oferecidos pela secretaria, a imigração italiana e muitos outros.

Como acontece com muitas escolas de samba no Brasil, a Unidos da Vila Correa representa identidade cultural e comunitária local, com seus integrantes vindos da própria comunidade da Vila Correa e bairros próximos. A escola desempenha papel importante em manter viva a tradição do samba, valorizar a música e promover o Carnaval como expressão popular de alegria, arte e união social — características típicas das escolas de samba brasileiras.