Cultura realiza ‘Piquenique do Crochê’ no Casarão

A Secretaria de Cultura de Suzano promove no fim deste mês o "Piquenique do Crochê". O evento será realizado no Casarão das Artes (Rua Vinte e Sete de Outubro, 271 - Centro) no dia 29 de julho, a partir das 11 horas, reunindo artesanato, música, teatro e gastronomia. A entrada é franca.

O objetivo da iniciativa é reunir os fãs da arte manual, independentemente do grau de experiência com agulhas e linhas, e aproximar ainda mais a população do Casarão das Artes, que, recentemente, passou por modernização e melhoria, tornando-se, ao mesmo tempo, ponto de encontro de jovens e de adultos de todas as idades que frequentam no endereço projetos de música e teatro.

Segundo os organizadores do "Piquenique do Crochê", o evento vai contar com uma série de oficinas de aprendizado sobre a arte manual, com direito à elaboração por parte dos participantes de uma colcha coletiva. Posteriormente, a peça será doada ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Também estarão disponíveis, na oportunidade, uma exposição de peças de crochê e de outras obras de arte, além de rodas de conversa com artesãos, visando à troca de experiências, apresentações de teatro, oficinas de arte urbana e de grafite com os alunos do Centro Cultural Boa Vista. Ainda está programada a apresentação musical do grupo Samba das Minas, às 15 horas, e a comercialização de comidas, bebidas e doces diversos, via duas food-bikes e um food truck.

O secretário de Cultura, Geraldo Garippo, acredita que a adesão ao "Piquenique do Crochê" será significativa. O gestor lembra que os participantes devem levar agulha e linhas para a elaboração de peças. "Esta atividade é aberta a crianças, jovens e adultos, ou seja, a todos os que gostam de crochê e que desejam participar de um ambiente gostoso e repleto de oportunidades vinculadas à Arte. Temos uma agenda para julho muito intensa e rica culturalmente falando, incluindo a escolha do conselho que vai gerir a Praça de Esportes e Cultura (PEC) e atividades que façam com que os cidadãos tomem posse dos equipamentos culturais de nossa cidade", explicou.

Mais informações sobre o "Piquenique do Crochê" e outros eventos organizados pela Secretaria Municipal de Cultura podem ser obtidos pelo telefone (11) 4747-4180.