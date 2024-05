Ciclista morre após colisão com caminhonete em Suzano

Um homem, de 48 anos, morreu após colidir com uma caminhonete, na tarde deste sábado (4), na Estrada Keida Harada, em Suzano. A vítima estava em uma bicicleta.

Segundo a motorista, trafegava na estrada, com valor compatível da via, quando fez troca de marcha e sentiu um impacto na frente do carro.

Parou a camionete e viu o homem caído próximo a bicicleta.

A motorista pediu ajuda para pedestres e motoristas que passavam pelo local. Na sequência ligou para o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar prestou apoio na ocorrência e realizou o teste do bafômetro que deu negativo para presença de bebida alcoólica.

O Samu constatou o óbito no local do acidente.

A condutora foi autuada por dirigir veículo com validade da CNH ou PPD vencida a mais de 30 dias.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor.