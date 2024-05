Campanhas no Alto Tietê arrecadam doações para vítimas das chuvas no RS

Cidades do Alto Tietê iniciaram campanhas para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Suzano, Mogi, Ferraz e Arujá confirmaram. Poá publicou em suas redes sociais uma ação feita pelo Poupatempo. Itaquá disse que aguarda esferas superiores. As demais cidades não responderam a reportagem e nem fizeram publicações sobre o assunto. Em Suzano, o Fundo Social de Solidariedade de Suzano iniciou nesta segunda-feira (06/05) uma campanha de arrecadação de itens para as vítimas das chuvas ocorridas no Rio Grande do Sul.

A ação, realizada em parceria com a Defesa Civil e o Fundo Social do Estado de São Paulo, visa receber garrafas de água e produtos de higiene pessoal e de limpeza que serão encaminhados às cidades gaúchas mais afetadas pelas enchentes.

Para realizar a doação, o munícipe precisa comparecer com os objetos no térreo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro) até sexta-feira (10/05), das 9 às 16 horas. Todo o material será encaminhado ao Fundo Social estadual e, em seguida, levado para as famílias gaúchas. O telefone de contato para mais informações é o 4745-2188.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Suzano, Larissa Ashiuchi, pediu a mobilização da população para realizar as doações ao povo gaúcho neste momento de calamidade pública que o Rio Grande do Sul vive.

Em 2023, o Fundo Social de Suzano também arrecadou mantimentos para as famílias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas no Litoral Norte e no Litoral Sul do Estado. Em fevereiro, cidades como Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba registraram pluviometrias que superaram os 600 milímetros em 24 horas em alguns locais. Na ocasião, o Fundo Social realizou mutirão e troca de ingressos do Suzano Vôlei por mantimentos que, posteriormente, foram direcionados às centenas de famílias afetadas pelas chuvas.

Ferraz de Vasconcelos iniciou campanha de arrecadação para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes. O anúncio foi feito em vídeo pela prefeita Priscila Gambale.

Já o Fundo Social de Mogi das Cruzes está arrecadando os seguintes itens: alimentos não perecíveis, água mineral, papel higiênico, embalagens descartáveis, colchões, cobertores, produtos de limpeza e de higiene pessoal. A Prefeitura pede que os itens sejam entregues já embalados e rotulados, devido à urgência da situação da população gaúcha.

Os itens podem ser entregues na sede do Fundo Social, localizado no primeiro andar do prédio-sede da Prefeitura, na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 277.

A Prefeitura pede que doações em dinheiro sejam feitas diretamente ao canal aberto do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da transferência ao CNPJ 92.958.800/0001-38.

A Prefeitura de Arujá iniciou, junto com a Associação das Empresas do Centro Industrial (Aecia), uma ação para arrecadar lençóis, colchões, cobertores e produtos de limpeza.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba disse que “tem interesse em somar esforços, mas aguarda a coordenação de esferas superiores, que dispõem de mecanismos e recursos mais amplos para promover e distribuir a ajuda necessária de forma eficiente e abrangente”.

Poupatempo

O Poupatempo anunciou que todos os postos do Estado de São Paulo estão recebendo doações para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul.