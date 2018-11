Animação 'O Grinch' retorna aos cinemas para acabar com o Natal

Dentre as estreias da semana, a animação americana, "O Grinch" (Dr. Seuss' The Grinch), retorna às telas do cinema brasileiro para tentar acabar de uma vez por todas com o espírito natalino.

O monstrinho verde da Illumination, que não suporta o Natal, precisa aturar que os habitantes da cidade vizinha de Quemlândia comemorem a data. Com isso, decidido acabar com a festa, resolve invadir os lares dos vizinhos e roubar tudo o que está relacionado ao Natal.

O personagem que ganhou repercussão, graças à interpretação histriônica (e impagável) de Jim Carrey, mantém o fiel e companheiro cão Max na ajuda para arruinar com a festa natalina na cidade. Enquanto isso, Cindy Lou, interpretada pela atriz Cameron Seely, e Quem (Rashida Jones), planejam procurar o Papai Noel para agradecê-lo por ajudar sua mãe viúva a cada Natal, sem ao menos saberem, que ela é que está tentando descobrir as más intenções do Grinch.

Além das atrizes norte-americanas, o personagem principal é interpretado pelo britânico, Benedict Cumberbatch, conhecido pelo papel do Doutor Estranho no Universo Cinematográfico Marvel. Na versão dublada, o ator Lázaro Ramos dá voz ao personagem icônico.

Após adaptação de Jim Carrey, estrelado em 2000, o retorno de 'Grinch' será exibido no Centerplex de Suzano, nas salas 1,2,3,4 e 5 do cinema e a classificação é livre. Com direção de Peter Candeland e Yarrow Cheney, o filme seguirá a mesma linha de 'Horton e o Mundo dos Quem' e 'O Lorax', outras adaptações do Dr. Seuss.

Ação

Outro filme que também faz parte da programação do cinema de Suzano é o "Operação Overlord".

A nova produção de J.J. Abrams, propõe uma mistura de ação e terror e apresentar os horrores do nazismo e da guerra. Dirigido por Julius Avery (Sangue Jovem), se inspira na missão real que dá nome ao filme. No elenco, os atores Wyatt Russell (Black Mirror, Jovens Loucos e Mais Rebeldes), Jovan Adepo (Um Limite Entre Nós), John Magaro (A Grande Aposta) e Iain de Caestecker (Agents of Shield), é o quarteto principal da trama. Ação será exibida na sala 4 do cinema e a classificação é de 16 anos.