Mercadão de Suzano reúne opções para o Dia das Mães

Uma das principais datas do calendário comercial, o Dia das Mães, será celebrado neste domingo (10/05) e deve movimentar o comércio de Suzano. O Mercado Municipal da cidade aparece como um dos pontos com variedade de produtos e serviços voltados à ocasião.

Localizado na rua Nove de Julho, 1.255, ao lado do Largo da Feira, o espaço reúne lojas com opções que atendem diferentes perfis de consumidores, desde presentes tradicionais até alternativas ligadas à gastronomia.

Entre os estabelecimentos, a Casa das Flores disponibiliza buquês, cestas de café da manhã, pelúcias e acessórios. Já a Guloseimas Tilly oferece produtos importados e doces artesanais, comercializados em caixas, kits ou a granel.

O local também conta com lojas voltadas a itens considerados mais elaborados. No Empório Di Rialto, há vinhos, cachaças premium, queijos, salames e molhos. O Empório Nordestino Santo Antônio reúne produtos típicos da culinária regional, como queijos, carnes, temperos, biscoitos e bebidas.

Outra alternativa é a ChaVita, com oferta de chás, temperos e especiarias, voltados ao consumo cotidiano. Além do comércio, o Mercadão também dispõe de restaurantes. Entre as opções estão Caudilho Parrilla, Cantinho Português, Quintal do Shawarma e Seafood, com diferentes tipos de culinária.

Para o presidente da Associação de Comerciantes do Mercadão, Roberto Tavares, a diversidade é um dos grandes diferenciais do espaço. “O Mercadão é um espaço acolhedor, completo e cheio de vida. No Dia das Mães, conseguimos reunir opções que vão desde presentes até experiências, permitindo que as pessoas encontrem tudo em um só lugar para tornar essa data ainda mais especial”, destaca.