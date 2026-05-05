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Jornal Diário de Suzano - 05/05/2026
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Cidades

Governador vem a Suzano na sexta para entregar a Fatec

Unidade tem estrutura para receber 160 alunos já em 2026, cerca de 480 em 2027 e mais de mil em até cinco anos

05 maio 2026 - 19h24Por Edgar Leite - da Reportagem Local
Fatec Foi implantada pelo governo estadual na esquina das avenidas Paulista e Mogi das CruzesFatec Foi implantada pelo governo estadual na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

Em um vídeo postado nas redes sociais, ao lado do prefeito de Suzano, Pedro Ishi, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou presença na próxima sexta-feira (8 de maio) para inauguração da Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Suzano.

“É muito importante esse convite. A Fatec ficou linda e já vai receber os primeiros alunos”, disse o governador, após o evento do ‘SP Pra Toda Obra’, programa do Governo de São Paulo para a modernização e ampliação do sistema viário, que completa um ano com novo pacote de R$ 2 bilhões destinados à melhoria da mobilidade regional. O anúncio foi apresentado pelo governador durante balanço realizado no Palácio dos Bandeirantes.

Em um ano, os investimentos chegam a R$ 144,6 bilhões e 4,3 mil obras.

FATEC

A Fatec está pronta. A montagem das salas do campus Suzano da Faculdade de Tecnologia (Fatec) do Estado de São Paulo foi concluída esta semana.

A unidade, que foi implantada pelo governo estadual na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes, ao custo de aproximadamente R$ 24 milhões, deverá receber 160 alunos já em 2026, cerca de 480 a partir de 2027 e mais de mil em até cinco anos. Os estudantes dos cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores serão acomodados num prédio moderno, com 4,1 mil metros quadrados, que abrigará 12 salas de aula, seis laboratórios de informática, biblioteca, sala maker e espaços administrativos, cuja gestão ficará sob responsabilidade da autarquia estadual Centro Paula Souza.

A conquista é fruto de um trabalho que foi iniciado ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que viabilizou os investimentos do governo paulista por meio das tratativas junto ao governador Tarcísio de Freitas, com apoio do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado André do Prado, e do deputado federal Marcio Alvino.

 

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