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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Meio Ambiente

Cobra é encontrada em piscina de bolinhas de restaurante em Suzano

Cobra foi levada e solta em uma área de mata afastada de residências; ninguém foi ferido

30 abril 2026 - 09h07Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Cobra é encontrada em piscina de bolinhas de restaurante em SuzanoCobra é encontrada em piscina de bolinhas de restaurante em Suzano - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma jararaca foi encontrada, na noite deste domingo (26), dentro de uma piscina de bolinhas em um restaurante de Suzano. Após ser percebida por um funcionário que viu uma das bolinhas se mexer, uma equipe da Reserva RP, um refúgio autorizado para fauna silvestre em Ribeirão Pires, foi acionada para realizar o resgate do animal.

Em suas redes sociais, o médico veterinário Celso Gatti, um dos responsáveis pela Reserva RP, publicou um vídeo explicando o que fazer nessas situações. Ele ressalta que  a jararaca é peçonhenta e perigosa, mas deve ser resgatada e realocada ao invés de ferida. O médico destaca ainda que não se deve manipular animais silvestres sem conhecimento.

Segundo ele, “a jararaca desempenha um papel importante em toda cadeia ecológica, controlando população de roedores e anfíbios, além de serem amplamente estudadas pelo seu veneno, para a produção de medicamentos”.

A cobra foi levada e solta em uma área de mata afastada de residências. Ninguém, incluindo o animal, foi ferido. O DS procurou a Prefeitura de Suzano para um posicionamento, veja a nota:

"O Setor de Controle de Zoonoses não atendeu a esta solicitação, porém o departamento informa que está sempre à disposição da população para situações envolvendo animais peçonhentos e segue em monitoramento constante por toda a cidade.

A orientação é para que as pessoas que encontrarem animais peçonhentos comuniquem diretamente o setor por meio do telefone (11) 4610-8767, de segunda a sexta-feira, a fim de que as medidas cabíveis possam ser tomadas. Outro meio é a Ouvidoria Municipal, em 0800-774-2007 e ouvidoria@suzano.sp.gov.br.

Em caso de picada, deve-se procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. Na região, a referência para o soro antiofídico é o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes."

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