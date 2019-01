Matriarca da família comemora 100 anos com direito a festa japonesa

"Sempre sorridente e com muita garra". É assim que a filha, Luci Hayasi, descreve a mãe, Masayo Kawana, que completou no primeiro dia do mês 100 anos de idade.

Para comemorar essa data tão especial, a família decidiu realizar uma festa de aniversário em um salão de Suzano com o tema 'Japão'. "Foi a maneira que encontramos de homenageá-la e mostrar todo o nosso carinho e agradecimento por todos esses anos de cuidado e dedicação", completa a filha.

Nascida em 1919, na cidade Fukushima (Fukushima-ken), localizada na região de Tohoku, no Japão, Kawana viveu até a adolescência com seus pais.

Aos 15 anos, viajou com a família Kanno para o Brasil até desembarcar no porto de Santos (litoral sul de São Paulo). "Minha mãe conta que o navio chamava Rio de Janeiro Maru. Nele havia aproximadamente 2 mil passageiros na embarcação. Por mês, apenas dois navios desembarcavam no Brasil com os imigrantes", conta.

Sobre o motivo de ter saído do País de origem, a filha explica que ela quis se aventurar na busca por oportunidades. "Eles falavam que aqui ela podia viver no campo, criar animais e plantar o que quisesse por isso, ela acabou aceitando."

Em São Paulo, Masayo ficou no município de Santa Cruz do Rio Pardo, na fazenda São Domingos, para trabalhar no cafezal. Na fazenda, ela ficou por cerca de 1 ano e meio. Aos 19 anos, acabou se casando com Masao Kawana, em 1938. "Eles se conheceram em um encontro de casamento arranjado, o chamado Miai", afirma Luci.

Família

A matriarca mantém uma família gigantesca. Formada por 13 filhos, sendo quase todas mulheres: Sadako, Yurico, Teruko, Eico, Odete (falecida), Takiko, Claudia, Hanae (falecida), Tomiko, Suely, Luci, Massanori e Muneo.

Entre as gerações, Masayo, ainda é avó de 34 netos, 44 bisnetos e 7 tataranetos.

Festa de 100 anos

Para celebrar a chegada da nova idade da mãe, Luci, seus irmãos e toda a família decidiu realizar uma festa com o tema japonês. "Queríamos deixar o ambiente agradável e que remetessem as boas lembranças da infância de nossa mãe. A nossa única dificuldade, era reunir todo mundo, pois tenho irmãos que moram em Conchal e Jundiaí. Mas, no final tudo deu certo."

Com cerca de 300 convidados, incluindo familiares e amigos, a festa de aniversário deixou todos felizes em celebrar uma data tão especial. "Minha mãe é uma pessoa muito forte e determinada, sempre deu bons ensinamentos aos filhos, principalmente, a honestidade. Depois da ideia da festa, todos se propuseram a ajudar para deixar ela feliz, e isso acaba sendo uma felicidade pra gente também", frisa.

Com muitos docinhos, música, bolo e enfeites com origamis de tsuru, a festa em comemoração aos 100 anos, acabou arrancando lágrimas e muito sorriso da aniversariante. "Minha mãe representa a base de tudo, ela é o nosso amor", emociona a filha.