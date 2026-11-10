Balanço do Esporte destaca atendimento a 26 mil pessoas desde o início da gestão

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer apresentou nesta segunda-feira (09/11), durante audiência organizada pela Câmara de Suzano, o balanço de ações desenvolvidas desde o início da atual gestão, destacando o atendimento a 26 mil munícipes e 9,4 mil atividades desenvolvidas junto às entidades parceiras.
As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, junto aos vereadores presentes: Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, que conduziu a reunião; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; Jaime Siunte; e o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama.
Conforme foi demonstrado aos parlamentares, as aulas na piscina do Parque Max Feffer contemplaram 5 mil pessoas, os jogos da Liga Municipal de Futebol de Suzano mobilizaram mais de 10 mil atletas amadores e as ações no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, alcançaram mais 1,3 mil.
O trabalho implementado ao longo de 2025 e 2026 contemplou, entre outras, as seguintes modalidades esportivas: capoeira, basquetebol, basquete 3x3, ginástica rítmica, ginástica artística, atletismo, judô, badminton, boxe, karatê, vôlei, kendô, aikido, tênis de mesa, futebol de campo, futsal, handebol, sumô, skate, jiu-jitsu, taekwondo, natação, hidroginástica, futebol de areia, kickboxing e muay-thai.
Durante a audiência, ainda foram citados alguns eventos promovidos neste período, em parceria com entidades nos equipamentos públicos municipais, para promover disputa entre os praticantes e proporcionar mais entretenimento para a população.
O incentivo à prática esportiva foi marcado, entre outras ações, pela organização da Copa Kids de Futsal no Ginásio Municipal de Esportes Professor Roberto David, no bairro do Sesc, que reuniu 300 crianças entre 7 e 14 anos. Ainda houve a oferta de escolinhas no campo do Cacique e campeonatos de futebol amador no Suzanão. Para melhorar a estrutura destinada ao esporte, a pasta participou do trabalho que garantiu a instalação do alambrado do campo do Bola Branca, que era muito aguardado pela população.
No que diz respeito aos esportes aquáticos, Suzano recebeu o Torneio Intermunicipal de Natação, que reuniu 330 nadadores e jovens de 10 a 17 anos na piscina do Portelão, e o 17º Torneio de Outono de Natação, promovido pela Liga Aquática do Alto Tietê, com apoio da Prefeitura de Suzano. O evento reuniu 580 atletas, entre 6 e 78 anos, mobilizando 83 alunos matriculados em iniciativas da cidade, sendo 61 associados a projetos que têm apoio da administração municipal.
Com relação às artes marciais, dentre os eventos que foram sediados na cidade, podem ser citados o 27º Campeonato Regional de Sumô, que atraiu mais de 300 pessoas na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, no Parque Suzano; o 50º Campeonato Interclubes de Kendô, que reuniu 160 atletas de todo o Brasil, na Arena Suzano; e 38º Campeonato Paulista de Karatê, que mobilizou 314 atletas no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, no centro.
O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, afirmou que todas as ações da pasta impulsionaram a prática esportiva na cidade. “Garantimos as condições necessárias para munícipes de todas as idades pudessem ter acesso às modalidades que estão sendo ofertadas com as parcerias implementadas pela prefeitura. As ações proporcionaram à população mais possibilidades de cuidar da saúde e socializarem em meio às atividades”, declarou.