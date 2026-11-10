Balanço do Esporte destaca atendimento a 26 mil pessoas desde o início da gestão

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer apresentou nesta segunda-feira (09/11), durante audiência organizada pela Câmara de Suzano, o balanço de ações desenvolvidas desde o início da atual gestão, destacando o atendimento a 26 mil munícipes e 9,4 mil atividades desenvolvidas junto às entidades parceiras.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, junto aos vereadores presentes: Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, que conduziu a reunião; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; Jaime Siunte; e o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama.

Conforme foi demonstrado aos parlamentares, as aulas na piscina do Parque Max Feffer contemplaram 5 mil pessoas, os jogos da Liga Municipal de Futebol de Suzano mobilizaram mais de 10 mil atletas amadores e as ações no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, alcançaram mais 1,3 mil.

O trabalho implementado ao longo de 2025 e 2026 contemplou, entre outras, as seguintes modalidades esportivas: capoeira, basquetebol, basquete 3x3, ginástica rítmica, ginástica artística, atletismo, judô, badminton, boxe, karatê, vôlei, kendô, aikido, tênis de mesa, futebol de campo, futsal, handebol, sumô, skate, jiu-jitsu, taekwondo, natação, hidroginástica, futebol de areia, kickboxing e muay-thai.

Durante a audiência, ainda foram citados alguns eventos promovidos neste período, em parceria com entidades nos equipamentos públicos municipais, para promover disputa entre os praticantes e proporcionar mais entretenimento para a população.