Obras de pavimentação do corredor de ônibus no Parque Astúrias chegam a 50% de conclusão

A Prefeitura de Suzano avança com as obras de infraestrutura viária no Parque Astúrias com a execução de 50% das atividades que vão garantir pavimentação por bloquetes no corredor de ônibus do bairro (linha 12TR - Terminal Norte/Magic City, via Jardim Brasil). Para conferir o andamento dos trabalhos, o prefeito Pedro Ishi percorreu os acessos nesta segunda-feira (09/11) com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.
Conforme foi constatado, já foram superadas as etapas que previam intervenções relacionadas à drenagem, guias e sarjetas e base, implementadas com o objetivo de garantir estabilidade e resistência do pavimento contra afundamentos, assim como proporcionar as condições adequadas para o escoamento das águas da chuva.
As ações estão sendo implementadas nas ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza, que ainda receberão ações de zeladoria e sinalização tão logo as obras sejam concluídas, o que deve ocorrer nos próximos meses. Também está prevista a instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública de todas as cinco vias beneficiadas.
Para garantir a conclusão de todas as etapas necessárias, será feito um investimento de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 1,5 milhão conquistados junto ao governo estadual, com apoio do deputado Paulo Batista dos Reis, e o restante garantido por meio de contrapartida municipal. A empresa responsável pelas obras é a Renov Pavimentação e Construções Ltda.
O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que as atividades promoverão uma grande transformação na mobilidade do bairro. “Estamos avançando com os serviços preliminares que vão preparar as vias para a pavimentação. A população terá um ganho significativo com ações que serão executadas”, ressaltou o titular da pasta.
O prefeito afirmou que a pavimentação segue o cronograma anunciado junto à população no início deste semestre. “Estamos cumprindo o compromisso que assumimos com os moradores na reunião que foi organizada no mês de julho. O corredor do ônibus está sendo beneficiado com um amplo conjunto de serviços para melhorar o deslocamento de todos que residem no perímetro das cinco ruas”, declarou o chefe do Executivo.
Outras obras
As obras de pavimentação também têm alcançado outras localidades de Palmeiras, incluindo o Parque Alvorada, o Jardim Amazonas, a Vila Real Santista, o Recanto Feliz, o Parque Mirim, a Vila Júlia e o Parque Heroísmo.
No Parque Alvorada, os serviços têm contemplado as ruas Palácio, Independência e Liberdade. No Jardim Amazonas e na Vila Real Santista, o asfalto chegou às ruas Felício Moreira, José Rangel, Perimetral II, Daniela Varjão e Geralda Maria Conceição.
Já no Recanto Feliz, foram pavimentadas as ruas Professor Orlando Campos Silva, João Paulo Marcolino e Helena de Campos Silva; e no Parque Mirim o mesmo trabalho já foi proporcionado na rua Manaus. Próximo dali, na Vila Júlia, já estão em andamento obras que levarão asfalto para a travessa Crispim Adelino Cardoso. Por fim, no Parque Heroísmo, estão sendo pavimentadas as ruas Benedito Mário, Oliveira de Carvalho, Antonio Benedito Candido e Dez.