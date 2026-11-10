Obras de pavimentação do corredor de ônibus no Parque Astúrias chegam a 50% de conclusão

A Prefeitura de Suzano avança com as obras de infraestrutura viária no Parque Astúrias com a execução de 50% das atividades que vão garantir pavimentação por bloquetes no corredor de ônibus do bairro (linha 12TR - Terminal Norte/Magic City, via Jardim Brasil). Para conferir o andamento dos trabalhos, o prefeito Pedro Ishi percorreu os acessos nesta segunda-feira (09/11) com o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

Conforme foi constatado, já foram superadas as etapas que previam intervenções relacionadas à drenagem, guias e sarjetas e base, implementadas com o objetivo de garantir estabilidade e resistência do pavimento contra afundamentos, assim como proporcionar as condições adequadas para o escoamento das águas da chuva.

As ações estão sendo implementadas nas ruas João Fernandes de Almeida, João Mendes Filho, Masao Sakamoto, Genézio José Mathias da Silva e Estelita Fernandes de Souza, que ainda receberão ações de zeladoria e sinalização tão logo as obras sejam concluídas, o que deve ocorrer nos próximos meses. Também está prevista a instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública de todas as cinco vias beneficiadas.

Para garantir a conclusão de todas as etapas necessárias, será feito um investimento de R$ 2,8 milhões, sendo R$ 1,5 milhão conquistados junto ao governo estadual, com apoio do deputado Paulo Batista dos Reis, e o restante garantido por meio de contrapartida municipal. A empresa responsável pelas obras é a Renov Pavimentação e Construções Ltda.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, destacou que as atividades promoverão uma grande transformação na mobilidade do bairro. “Estamos avançando com os serviços preliminares que vão preparar as vias para a pavimentação. A população terá um ganho significativo com ações que serão executadas”, ressaltou o titular da pasta.