A Prefeitura de Suzano abriu processo licitatório para o registro de preços visando à futura contratação de uma empresa especializada na instalação de sistemas de segurança em prédios públicos municipais. O edital prevê uma quantidade estimada de 176 pontos, com serviços de centrais de alarmes, monitoramento eletrônico 24 horas, rondas motorizadas e sistemas de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) Digital, por meio de comodato. A abertura do pregão está marcada para 3 de dezembro, às 9 horas.

Segundo a administração municipal, a iniciativa tem como objetivo reforçar a segurança dos próprios públicos sob responsabilidade da Prefeitura, entre eles escolas, centros culturais, postos de saúde e ecopontos.

Em resposta aos questionamentos do DS, a Prefeitura explicou que, por se tratar de uma ata de registro de preços, cada secretaria municipal interessada poderá definir os locais em que deseja instalar os sistemas, conforme suas necessidades.