ACE Suzano promove 11ª edição do 'Liquida Suzano Autos' nesta semana

A 11ª edição do “Liquida Suzano Autos”, evento organizado pela Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, acontece nesta semana, entre os dias 27 e 30 (quinta-feira a domingo), das 9 às 20 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).



O projeto, oriundo da campanha “Compre em Suzano”, é uma realização da ACE Suzano com o apoio de MP Feiras & Eventos e do banco Bradesco, servindo de incentivo ao comércio local por meio da exposição de veículos novos e seminovos de lojas suzanenses com condições únicas de pagamento.



Com mais de 300 automóveis em estoque, a ação contará com 13 estandes para lojistas do segmento automotivo, tendo a participação das concessionárias Gomes Automóveis, E7 Veículos, TDM Multimarcas, One Vip Premium, Start Veículos, NGL Veículos, Black Motors, JME Veículos, Peixoto Automóveis, Palestra Multimarcas, Suzan Prime Motors, Tico Multimarcas e FC Automarcas.



Além das ofertas, o ambiente do feirão ainda terá uma praça de alimentação com opções para todos os gostos, contando com a participação das lojas Pastéis Toia, Espetinhos Ayumi e Delícia da Rose, garantindo assim mais conforto, lazer e acolhimento aos visitantes do evento que também contará com o apoio da empresa Conexão Web Telecom.



A gestora da MP Feiras & Eventos, a empresária Maria Paula, afirma que oferecer nova oportunidade aos lojistas da região para potencializarem suas vendas é uma das tradições da parceria. "Junto à ACE Suzano, trabalhamos para trazer este evento com as melhores taxas e condições para quem quer um veículo novo e, mais uma vez, estamos trazendo o feirão com a promessa de dias muito movimentados", afirma.



O presidente da ACE, Cristiano Homan, reforçou que viabilizar uma nova chance aos interessados em sair de carro novo e fomentar o setor é uma das principais missões do projeto. “Assim como em outras edições, reuniremos vários players do mercado automotivo neste final de mês, portanto, convidamos a todos para visitar o parque ao longo destes dias”, disse.