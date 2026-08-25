Centro de Apoio à Criança com Deficiência chega para reforçar atendimento em saúde e educação

A Prefeitura de Suzano segue atuando para potencializar as políticas inclusivas com o avanço das obras que vão garantir a abertura do Centro de Apoio à Criança com Deficiência, proposto para reforçar o atendimento em saúde e educação no município. O equipamento chega em 2027 para promover um trabalho voltado a diferentes aspectos do desenvolvimento infantil, com ênfase na habilitação e reabilitação de funcionalidades e ampliação da capacidade e autonomia da criança.

A nova estrutura, que está sendo instalada no Parque Municipal Max Feffer, às margens da avenida Mogi das Cruzes, vai integrar os serviços especializados no município com uma atuação direcionada a crianças de zero a 12 anos incompletos que possuem deficiência, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A estrutura contará, num primeiro momento, com cinco blocos, abrigando oito consultórios de atendimento individual, salas de integração sensorial, salas de atendimento multiprofissional, salas de estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de treino para Atividades de Vida Prática (AVP), bem como o setor administrativo e de serviços, cozinha e refeitório, totalizando uma área construída de 1,43 mil metros quadrados.

No contexto educacional, estão previstas atividades relacionadas à estimulação precoce; à intervenção utilizando abordagens naturalísticas para crianças com TEA, por meio das técnicas que visam à interação social; ao atendimento em braile para crianças com cegueira; às oficinas de aprendizagem e terapêuticas; e à cozinha experimental.

Uma das propostas do centro é desenvolver atividades psicomotoras, a partir da observação dos profissionais quanto ao funcionamento emocional e motor da criança nos momentos de diversão, utilizando brincadeiras e jogos. O projeto ainda contempla sala de integração sensorial, que estimula sentidos auditivos, visuais e táteis com o auxílio de realidade virtual. Também está prevista neste equipamento a realização de oficinas, para que sejam estimuladas a expressão plástica, como desenho, pintura e argila, favorecendo a expressão corporal em movimentos utilizados, por exemplo, na ginástica, na dança e nas técnicas teatrais.

Atualmente, as obras apresentam avanços significativos, com a etapa de alvenaria e a construção de vigas e pilares praticamente concluídas. Um dos edifícios já recebe os serviços de revestimento, enquanto o outro alcançou a fase de execução da laje. Com a conclusão dessas etapas, as equipes passarão a concentrar os trabalhos nas instalações elétricas e hidráulicas.

O prefeito Pedro Ishi destacou que o equipamento representa um salto importante na estrutura dedicada às políticas públicas voltadas à inclusão. “Estamos construindo um espaço que oferecerá estrutura adequada, atendimento especializado e mais qualidade de vida para as crianças e suas famílias. Essa é uma obra que representa acolhimento, inclusão e respeito às pessoas com deficiência, além de reafirmar o compromisso da nossa gestão com quem mais precisa”, disse o chefe do Poder Executivo municipal.

Outras ações

O futuro Centro de Apoio à Criança com Deficiência chega para integrar um conjunto de locais e iniciativas que já existem em Suzano para promover maior bem-estar e garantir suporte às pessoas com deficiência.

Neste âmbito, pode ser citado o Núcleo de Apoio ao Neurodesenvolvimento Infantil Ciranda, que fica localizado nas dependências da Clínica da Família Dr. André Cano Garcia (avenida Jaguari, 37, no bairro Cidade Boa Vista). O espaço promove atendimentos a crianças de 0 a 11 anos e suas famílias, a partir de ações individuais, coletivas e de apoio matricial, contando com uma equipe formada por profissionais de Psicologia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.

Outros serviços que podem ser destacados incluem a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea); o Espaço de Intervenção Precoce para crianças com sinais de risco ou laudadas com TEA e com síndrome de Down, no Jardim Monte Cristo; a Central de Interpretação de Libras (CIL), localizada no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), no centro; e o Polo de Empregabilidade Inclusiva (PEI), no Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, no Jardim Paulista.

A estrutura ainda conta, entre demais equipamentos, com academias ao ar livre adaptadas; semáforo sonoro para pessoas com deficiência visual no cruzamento da avenida Senador Roberto Simonsen com a avenida Mogi das Cruzes; Salas de Recursos Multifuncionais para a realização do Atendimento Educacional Especializado, localizados em várias escolas municipais; Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, que é um Polo de Educação de Surdos na Perspectiva Inclusiva; e os Teclados Inteligentes Multifuncionais (TiX), que contribuem para o aprendizado dos estudantes com deficiências físicas, intelectuais e com paralisia cerebral.

O prefeito pontuou que a cidade tem avançado nas ações relacionadas às políticas inclusivas. “Temos atuado em várias frentes, com diferentes equipamentos espalhados pela cidade e uma equipe ampla e multiprofissional, que tem dado o apoio necessário para o desenvolvimento das pessoas com deficiência, favorecendo o aprendizado e ampliando as oportunidades”, reforçou Pedro Ishi.