Cidades

Ano de resultados consolida a trajetória política de Rodrigo Ashiuchi

Atuação estratégica em São Paulo, legado administrativo em Suzano e reconhecimento institucional marcaram um ano de resultados expressivos

30 dezembro 2025 - 21h00Por de Suzano
Ano de resultados consolida a trajetória política de Rodrigo AshiuchiAno de resultados consolida a trajetória política de Rodrigo Ashiuchi - (Foto: Divulgação)

O ano de 2025 foi marcado por resultados concretos, reconhecimento institucional e ampliação de protagonismo político para Rodrigo Ashiuchi. Ex-prefeito de Suzano por dois mandatos e atual secretário do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Ashiuchi encerra o período com um balanço amplamente positivo, reunindo conquistas administrativas, premiações, homenagens públicas e fortalecimento de seu capital político regional e estadual.

Ao longo do ano, sua atuação esteve diretamente associada à entrega de resultados, à condução de políticas públicas estruturantes e à consolidação de um modelo de gestão reconhecido por órgãos técnicos, lideranças políticas e pela população. O conjunto de ações reforça um ciclo extremamente produtivo, que conecta sua experiência municipal ao desafio de atuar na maior cidade da América Latina.

Avanços na capital paulista

À frente da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi conduziu um ano de forte produtividade administrativa, marcado por entregas ambientais, inovação na gestão e ampliação de políticas públicas sustentáveis na capital, com apoio direto do prefeito Ricardo Nunes.

Entre os principais resultados estão a inauguração e reabertura de nove parques estratégicos; a entrega da Trilha Interparques, com 182 quilômetros; a criação de duas Unidades de Conservação, incluindo a primeira floresta municipal de São Paulo; o plantio de mais de 152 mil árvores, superando a meta da COP30; além do início do Inventário da Arborização Urbana, com tecnologia 3D e inteligência artificial, projeto pioneiro no Brasil. A atuação resultou ainda em uma certificação histórica no Programa Município VerdeAzul, colocando a capital em primeiro lugar, em um ranking jamais alcançado anteriormente pela prefeitura.

O período também registrou avanços estruturantes e sociais, como o anúncio de R$ 80 milhões em investimentos no Parque do Carmo; a entrega da fonte interativa Acqua Sampa, com 200 jatos d’água; a assinatura do contrato de concessão do Parque Campo de Marte; o início do projeto do Parque Municipal do Bixiga; a criação de 20 novas Vagas Verdes; a realização do Junho Verde, com 500 atividades e 3 milhões de participantes; além do avanço na agenda de descarbonização, com a incorporação de ônibus elétricos e caminhões movidos a biometano.

Legado administrativo em Suzano

Os reflexos do modelo de gestão implementado por Ashiuchi em Suzano continuam sendo reconhecidos. Em 2025, o município foi apontado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) como uma das 25 cidades com melhor gestão efetiva do Estado, com base no Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), obtendo nota “B”, a mais alta do Alto Tietê, considerando os resultados da administração exercida em 2024.

O reconhecimento consolida os avanços promovidos ao longo de oito anos de governo, período marcado por planejamento, equilíbrio fiscal e grandes entregas, como a Arena Suzano; a Marginal do Una; a requalificação da avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), conhecida como “Buracos da Sabesp”; a UPA do Jardim Revista; o Mercadão Municipal; clínicas especializadas de saúde; novas escolas; UBSs e o fortalecimento da rede hospitalar regional, com a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) e o avanço das obras do Hospital Federal.

Além das obras concluídas, Ashiuchi deixou mais de 30 obras públicas encaminhadas para o município, entre elas a UPA de Palmeiras, o Terminal de Palmeiras, a Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), o prolongamento da avenida Roberto Simonsen e a alça de acesso ao Rodoanel Mário Covas (SP-21). O conjunto de intervenções representa mais de R$ 1,2 bilhão em investimentos projetados para Suzano e região.

Ao deixar o cargo, Ashiuchi encerrou sua gestão com 93,7% de aprovação popular, índice que reflete a confiança da população e a consolidação de uma administração reconhecida por eficiência, transparência e resultados.

Medalhas e homenagens

O reconhecimento público ao trabalho desenvolvido também se materializou em homenagens institucionais. Ashiuchi recebeu a Medalha Suzano Brandão, a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de Suzano, em sessão solene marcada por emoção e ampla participação de autoridades e representantes da sociedade civil.

Na sequência, teve aprovado por unanimidade o Título Honorífico de Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes e também o título de Cidadão Poaense, pela Câmara Municipal de Poá, em reconhecimento à sua atuação política e administrativa no Alto Tietê e à contribuição para a integração regional.

Outro reconhecimento simbólico veio do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, que concedeu a Ashiuchi e à sua esposa, Larissa Ashiuchi, o título de associados honorários, em agradecimento às contribuições do casal ao desenvolvimento social, urbano e comunitário da cidade.

Projeção política e cenário futuro

O conjunto de entregas, reconhecimentos e resultados ampliou de forma significativa a projeção política de Rodrigo Ashiuchi. Dentro do Partido Liberal (PL), seu nome passou a ser tratado como uma das principais lideranças regionais, com respaldo de Valdemar Costa Neto, André do Prado e Marcio Alvino.

A leitura política predominante é de que Ashiuchi reúne atributos considerados estratégicos no atual cenário: histórico consistente de entregas, aprovação popular elevada, trânsito institucional e capacidade de atuação em diferentes escalas da gestão pública. Sem antecipar definições formais, o desempenho ao longo do ano o coloca no centro das discussões sobre o próximo ciclo político, consolidando sua posição como uma das principais referências do Alto Tietê e do Estado de São Paulo.

