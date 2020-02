Cai movimento nas feiras livres, dizem vendedores

Enquanto os produtores rurais amargam prejuízos com as fortes chuvas, os feirantes reclamam da baixa procura por produtos.

Suzano tem atualmente 21 feiras livres.

Os dias de feiras são terça-feira (Jardim Natal e Colorado). quarta-feira (Vila Amorim e Pátio Central), quinta-feira (Jardim Imperador, Jardim Revista e Praça Cidade das Flores), sexta-feira (Parque Maria Helena, Casa Branca e mais duas noturnas na Vila Urupês e Cruzeirinho), sábado (Pátio Central, Miguel Badra, Jardim São José e Vila Helena) e domingo (Parque Max Feffer; Vila Figueira, Monte Cristo, Novo Colorado, Dona Benta e Palmeiras).

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano informa que são mais de 500 feirantes cadastrados no município.

O objetivo das feiras é abastecer os moradores das regiões.

Mario Shimada, feirante há 10 anos no Jardim Natal, diz que fica contente com o público freqüentando o local há anos. "Vivo disso. Estou há muito tempo aqui no Jardim Natal e não pretendo sair", disse.

"Eu gosto de trabalhar aqui. É tranquilo. Nos últimos tempos menos pessoas estão frequentando a feira. Mas mantemos nosso negócio com alegria", disse Rosecleide Maria, feirante de uma barraca de pastel.

Na feira do Jardim Natal encontram-se opções de produtos à disposição. No local há barracas de pastel, de frutas, verduras, peixes, legumes e temperos.