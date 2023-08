Comércios seguem orientações de associação sobre Nota Fiscal

Os comércios de Suzano seguem as orientações da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano em relação à Nota Fiscal Paulista.

A associação orienta que os comércios locais tenham atuação “em conformidade com a lei, ou seja, emitir a nota fiscal para todo e qualquer cliente que a solicitar”. Segundo a ACE, isso é uma obrigatoriedade do estabelecimento, “visto que a legislação obriga a oferecer o documento no ato do pagamento”.

O DS conversou com os responsáveis por algumas lojas da cidade para entender a orientação para os trabalhadores.

Cristina da Silva, gerente da loja Miamor, no Centro, explica que as funcionárias perguntam se o consumidor quer. “A gente pergunta, porque muita gente não quer. Depende da vontade do comprador”.

Ebert Bola, que tem uma loja de tintas, afirma que a loja emite a nota fiscal, mas muitas pessoas não querem. “A gente emite, mas muitas pessoas não querem. A gente pergunta, mas tem um pessoal que parece que tem medo, não sei. Muitos não querem, uns 80% não querem, os outros 20% querem”.

Luciano de Toledo Júnior, assistente-gerente da Lojas Cem, explica que a emissão acontece sempre, já que todas as vendas na loja dependem do CPF do cliente. “Todo pedido é feito no CPF, a emissão é feita para todos”.

Nas unidades de O Boticário no centro de Suzano, a recomendação é para os funcionários perguntarem se o cliente quer a nota fiscal paulista, de acordo com a gerente Roseli Bispo.

A ACE de Suzano explica que a obrigatoriedade de emissão depende de alguns fatores. “Todo comerciante ou prestador de serviço deve emitir a nota fiscal de venda de seus produtos e serviços mesmo que o consumidor não solicite. Contudo, empresas enquadradas como MEI estão desobrigadas de emissão, mas é sempre recomendada a emissão da Nota Fiscal quando o consumidor a solicitar”, esclarece.