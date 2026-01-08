Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 08/01/2026
Concurso da Câmara de Mogi: provas ocorrem no domingo e locais são divulgados pela Vunesp

Vunesp orienta que o candidato acompanhe eventuais atualizações exclusivamente pelos canais institucionais

08 janeiro 2026 - 22h00Por de Mogi
Concurso da Câmara de Mogi: provas ocorrem no domingo e locais são divulgados pela Vunesp - (Foto: Divulgação/CMMC)

O concurso público da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes entra na fase decisiva: as provas objetivas serão aplicadas no próximo domingo (18). A Fundação Vunesp, organizadora do certame, já divulgou os locais de prova, disponíveis para consulta em seu portal oficial.

A aplicação das provas será realizada em dois turnos, com duração de 3 horas, conforme a distribuição oficial dos cargos. A Vunesp orienta que o candidato acompanhe eventuais atualizações exclusivamente pelos canais institucionais.

O concurso prevê o preenchimento de 18 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, distribuídas entre cargos de Ensino Fundamental, Médio/Técnico e Superior.

Os salários variam de R$ 4.192,43 a R$ 10.069,96, com acréscimo de benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e plano de saúde, conforme previsto em edital.

As oportunidades incluem funções operacionais e técnicas, como Agente Legislativo Operacional (Ensino Fundamental); Assessor de Cerimonial, Assistente Técnico de Áudio, Oficial Legislativo de Transportes, Técnico Legislativo e Técnico Legislativo em Informática (Ensino Médio/Técnico); além de Analista de Recursos Humanos e Contador (Ensino Superior). O cadastro reserva contempla ainda os cargos de Assessor de Imprensa, Assessor Contábil e Financeiro e Engenheiro de Telecomunicações.

Links para consulta oficial:

Fundação Vunesp: www.vunesp.com.br
Câmara Municipal de Mogi das Cruzes: www.cmmc.com.br

