Educação inicia entrega de materiais e uniformes escolares a 28 mil alunos

A Prefeitura de Suzano iniciou nesta segunda-feira (05/02) a entrega dos uniformes e materiais escolares aos alunos da rede municipal de ensino, que retornam às aulas nesta terça-feira (06/02). A distribuição dos primeiros kits ocorreu de forma simbólica nas escolas Antonio Carlos Mayer, no Jardim Maitê, e Ângela Martins, no Jardim Dora. No total, cerca de 28 mil estudantes serão contemplados até o final desta semana.

Foram investidos pouco mais de R$ 15,7 milhões para a aquisição dos materiais e uniformes para este ano letivo. Eles vão beneficiar crianças da educação infantil (creche e pré-escola) e dos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), assim como os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os alunos do ensino fundamental vão receber, além dos kits e uniformes, materiais didáticos da Editora Sesi, que contam com livros de diversas áreas de conhecimento.

Os itens entregues na ação simbólica desta segunda-feira incluem caderno brochura, caderno de desenho, apontador, borracha, cola branca, estojo, lápis grafite, lápis de cor, giz de cera, massa de modelar, tesoura e tinta para pintura a dedo. Também foram distribuídos conjuntos de uniformes compostos por duas camisetas de manga curta, uma de manga longa, uma bermuda, uma calça e uma jaqueta.

Na escola do Jardim Maitê foram entregues materiais a todos os 313 alunos. A cuidadora Aline Carvalho Santiago agradeceu pelos kits e disse que as entregas realizadas pela prefeitura aumentam a segurança dos alunos e ajudam os pais financeiramente. “Sem dúvida, isso reduz o custo para nós. É um suporte muito importante. Isso sem falar que os uniformes deixam nossos filhos mais seguros, já que fica mais fácil para identificá-los nas atividades que a escola realiza”, ressaltou.

A atividade simbólica também entregou 224 kits na unidade que fica no Jardim Dora. Para a autônoma Monaliza Alves de Santana, o novo material ajuda a ensinar os alunos a darem valor ao que têm. “Sabemos que é difícil conseguir materiais assim. Conseguimos economizar e nossos filhos recebem um material de ótima qualidade. O uniforme dura até o ano que vem, então vou aproveitar”, comemorou.

O secretário de Educação, Leandro Bassini, citou a preocupação com as famílias da cidade para destacar a importância da entrega dos kits escolares antes do início das aulas. “Fornecer materiais significa dar melhores condições de aprendizagem. Só que não basta distribuir. Precisamos fazer isso rapidamente. Por isso vamos entregar já na primeira semana de aulas para que os alunos e os pais tenham mais tranquilidade”, ressaltou Bassini.

Por fim, o prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu aos pais dos alunos pela confiança e pediu para que eles acompanhem as crianças durante todo o ano letivo. “Estamos fazendo nossa parte fornecendo materiais e uniformes de qualidade e uma educação eficiente às crianças, mas precisamos da colaboração de todos os responsáveis para que os alunos frequentem as escolas. Agradeço a todos que fizeram parte dessas entregas e seguimos trabalhando por uma Educação cada vez melhor aos filhos da nossa Suzano”, discursou o prefeito.

Além do prefeito e do secretário Leandro Bassini, participaram do evento o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; a gestora estratégica da Secretaria de Educação, Renata Priscila; a coordenadora de Projetos da Secretaria de Educação de Suzano, Sueli Stuchi; os representantes do setor de Projetos da Educação, Márcia de Oliveira e Ronaldo Júnior; e os diretores de escola Asiel Lopes dos Santos (Antonio Carlos Mayer) e Alexandre Andrade dos Santos (Ângela Martins).